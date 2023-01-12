Поставки оружия Украине: затяжная война угрожает американскому ВПК, – министр ВМС

По оценкам министра военно-морских сил США Карлоса дель Торо, проблемы с цепочками поставок начнутся, если боевые действия продлятся от 6 месяцев до года. Оборонным компаниям нужно срочно инвестировать в рабочую силу и оборудование.

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Затяжная война России с Украиной может создать угрозу для цепочек поставок военно-промышленного комплекса США. Об этом написал в Twitter министр военно-морских сил США Карлос дель Торо.

"Если конфликт продолжится еще от 6 месяцев до 1 года, это определенно будет и дальше создавать проблемы для цепочки поставок", — предупредил чиновник.

Оборонным компаниям нужно срочно инвестировать в рабочую силу и оборудование, чтобы повысить производительность, добавил он.

"Сколько времени это займет, часто зависит от конкретной системы вооружений. Когда это произойдет, мы будем в выигрышном положении", — заявил глава ВМС США.

В интервью Fox News Карлос дель Торо уточнил о тесном взаимодействии Пентагона с американским ВПК и цели, которая предусматривает расширение объемов выпуска продукции и устранения препятствий.

"Очевидно, у этих компаний есть серьезные планы на будущее", — прокомментировал министр.

Проблемы с производством вооружений, по словам дель Торо, решают 2 представителя руководства Пентагона — первый замминистра обороны Кэтлин Хикс, а также замминистра по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

"В их действиях уже виден некоторый прогресс", — заключил американский министр.

ВМС США испытывают дефицит боеприпасов

Командующий силами флота, адмирал Дэрил Кодл в интервью изданию Military.com заявил, что не "простит факта недостатка боеприпасов, которые нужны морякам".

Кодл озвучил проблему с вооружением ударных групп авианосцев США — военным задерживают поставки боеприпасов. Адмирал предположил, что это связано с оказанием помощи Украине.

Военный напомнил, что производители все еще приходят в себя от сбоев в работе каналов поставок из-за пандемии коронавируса.

Журналисты отметили, что ни один из чиновников не вдавался в подробности того, насколько фактически исчерпаны запасы боеприпасов ВМС. Дэрил Кодл уточнил, что имеющихся ресурсов недостаточно для выполнения нового требования службы по плаванию на 75 кораблях.

Также ни Кодл, ни Дель Торо не призывали США ограничить военную помощь армии Украины.

Напомним, что несколько западных союзников подтвердили желание направить ВСУ танки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 9 января заявил, что Украина получит нужное для контрнаступления оружие, в том числе тяжелые танки.

Великобритания хочет отправить танки Challenger 2 производства компании Vickers Defence Systems.