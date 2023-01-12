Постачання зброї Україні: затяжна війна загрожує американському ВПК, – міністр ВМС

За оцінками міністра військово-морських сил США Карлоса дель Торо, проблеми з ланцюжками поставок почнуться, якщо бойові дії продовжаться від 6 місяців до року. Оборонним компаніям потрібно терміново інвестувати у робочу силу й обладнання.

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Затяжна війна Росії з Україною може створити загрозу для ланцюжків постачання військово-промислового комплексу США. Про це написав у Twitter міністр військово-морських сил США Карлос дель Торо.

"Якщо конфлікт продовжиться ще від 6 місяців до 1 року, це безперечно буде й надалі створювати проблеми для ланцюжка поставок", — попередив чиновник.

Оборонним компаніям потрібно терміново інвестувати у робочу силу й обладнання, щоб підвищити продуктивність, додав він.

"Скільки часу це займе, часто залежить від конкретної системи озброєнь. Коли це станеться, ми будемо у виграшному становищі", — заявив глава ВМС США.

В інтерв'ю Fox News Карлос дель Торо уточнив про тісну взаємодію Пентагону з американським ВПК та мету, яка передбачає розширення обсягів випуску продукції та усунення перешкод.

"Очевидно, ці компанії мають серйозні плани на майбутнє", — прокоментував міністр.

Проблеми з виробництвом озброєнь, за словами дель Торо, вирішують 2 представники керівництва Пентагону — перший заступник міністра оборони Кетлін Хікс, а також заступник міністра із закупівель та матеріально-технічного забезпечення Біл Лаплант.

"У їхніх діях вже видно певний прогрес", — підсумував американський міністр.

ВМС США відчувають дефіцит боєприпасів

Командувач силами флоту, адмірал Деріл Кодл в інтерв'ю виданню Military.com заявив, що не "пробачить факту нестачі боєприпасів, які потрібні морякам".

Кодл озвучив проблему з озброєнням ударних груп авіаносців США — військовим затримують постачання боєприпасів. Адмірал припустив, що це пов'язано з наданням допомоги Україні.

Військовий нагадав, що виробники все ще приходять до тями від збоїв у роботі каналів постачань через пандемію коронавірусу.

Журналісти зазначили, що жоден із чиновників не вдавався у подробиці того, наскільки фактично вичерпано запаси боєприпасів ВМС. Деріл Кодл уточнив, що наявних ресурсів недостатньо для виконання нової вимоги служби плавання на 75 кораблях.

Також ні Кодл, ні дель Торо не закликали США обмежити військову допомогу армії України.

Нагадаємо, що кілька західних союзників підтвердили бажання відправити ЗСУ танки. Генсек НАТО Єнс Столтенберг 9 січня заявив, що Україна отримає необхідну для контрнаступу зброю, зокрема важкі танки.

Велика Британія хоче відправити танки Challenger 2 виробництва Vickers Defence Systems.