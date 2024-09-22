"Ворог залишається без очей": у ЗСУ пояснили важливість знищення БПЛА ЗС РФ на фронті (відео)

За словами сержанта роти ударних дронів Єгора Фірсова, у противника є певна перевага в повітрі. Зокрема йдеться про авіаційні бомби, якими тероризують українців росіяни.

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На поточний момент фінансові та людські ресурси Росії значно перевершують українські можливості, однак військова допомога партнерів дає змогу давати відсіч супротивнику. Одним із таких інструментів є різні дрони. Головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов в ефірі "24 каналу" висловився детальніше про це.

За його словами, на один постріл артилерії Сил оборони припадає 6-8 з боку противника. Також фіксується деяке домінування в повітрі, адже ЗС РФ не припиняють застосовувати керовані авіабомби по позиціях ЗСУ.

"Будь-які авіаційні бомби для нас найбільша перепона і складність. Також ворог має значно більше дронів, часто їхня дальність перевершує українську", — заявив Єгор Фірсов.

Окремо сержант додав, що українським захисникам регулярно вдається знешкоджувати розвідувальні дрони росіян і це вкрай важливий процес. Якщо у противника буде менше таких військових засобів, тоді буде зруйнована вся стратегія бойових завдань окупантів. Також зменшуються їхні бойові спроможності.

"Ворог залишається без очей, тобто не може продовжувати штурмові дії, адже не знає як пересуваються ЗСУ", — продовжив Єгор Фірсов.

У Сил оборони також є певні переваги і стосуються вони стійкості на полі бою, мотивації та якості озброєння, яке застосовується на фронті. Здебільшого це воно західне і це важливо. Російська зброя з нею не зрівняється.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що міністр оборони Рустем Умеров розповів, скільки дронів Україна здатна виробляти на рік. За його словами, Україна не дасть Росії обійти її у 2025-му і наростить виробництво БПЛА.