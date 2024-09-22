"Враг остается без глаз": в ВСУ объяснили важность уничтожения БПЛА ВС РФ на фронте (видео)

По словам сержанта роты ударных дронов Егора Фирсова, у противника есть определенное преимущество в воздухе. В частности речь про авиационные бомбы, которыми терроризируют украинцев россияне.

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На текущий момент финансовые и человеческие ресурсы России значительно превосходят украинские возможности, однако военная помощь партнеров позволяет давать отпор противнику. Одним из таких инструментов являются различные дроны. Главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов в эфире "24 канала" высказался детальнее об этом.

По его словам, на один выстрел артиллерии Сил обороны приходится 6-8 со стороны противника. Также фиксируется некоторое доминирование в воздухе, ведь ВС РФ не прекращают применять управляемые авиабомбы по позициям ВСУ.

"Любые авиационные бомбы для нас самая большая преграда и сложность. Также враг имеет значительно больше дронов, часто их дальность превосходит украинскую", — заявил Егор Фирсов.

Отдельно сержант добавил, что украинским защитникам регулярно удается обезвреживать разведывательные дроны россиян и это крайне важный процесс. Если у противника будет меньше таких военных средств, тогда будет разрушена вся стратегия боевых задач оккупантов. Также уменьшаются их боевые способности.

"Враг остается без глаз, то есть не может продолжать штурмовые действия, ведь не знает как передвигаются ВСУ", — продолжил Егор Фирсов.

У Сил обороны также есть определенные преимущества и касаются они устойчивости на поле боя, мотивации и качестве вооружения, которое применяется на фронте. В большинстве своем это оно западное и это важно. Российское оружие с ним не сравнится.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что министр обороны Рустем Умеров рассказал, сколько дронов Украина способна производить в год. По его словам, Украина не даст России обойти ее в 2025-м и нарастит производство БПЛА.