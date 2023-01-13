Возможны еще ограничения: в Беларуси хотят запретить мужчинам выезжать из страны (видео)

По словам военного комиссара Брестской области, военнообязанные должны пройти "сверку учетных данных". Белорусское Минобороны отчиталось о проведении такой проверки среди 95% кандидатов.

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Военнообязанным из Беларуси, которые не прошли "сверку учетных данных" в военкоматах, могут ограничить выезд из страны. Об этом сказал военный комиссар Брестской области Олег Коновалов в видеообращении.

"С февраля месяца для тех людей, которые не прошли сверку, скорее всего, будут применены ограничения на выезд из территории Республики Беларусь и, возможно, какие-то еще ограничения", – сказал Коновалов.

В Брестской области, по словам Коновалова, сверку данных прошли 97% военнообязанных жителей региона. По поводу 3%, которые не прошли сверку, военкоматы готовы работать до конца января.

"Обратиться можно в любой военный комиссариат по любому виду связи", — подчеркнул военный комиссар.

Минобороны Беларуси позже опровергло это заявление и назвало его недостоверным. Ограничения на выезд из страны не станут применять к гражданам Беларуси, которые не прошли проверку учетных данных в военкоматах, заявили военные чиновники.

"Лица, не имевшие возможность пройти проверку учетных данных военнообязанных в 2022 году, могут сделать это в удобное время в комиссариатах по месту жительства", — отметило ведомство.

Ранее Минобороны заявило, что более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных. Местные исполнительные и распорядительные органы власти, организации и военные комиссариаты поставленную задачу выполнили, отчитывались в министерстве.

"Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях существующей военно-политической обстановки", — подчеркнуло Минобороны.

Напомним, что украинское военное командование не исключает вариант нового наступления ВС РФ из Беларуси. Однако очередные военные учения в Беларуси, которые начнутся 16 января, не угрожают Киеву.

По оценке командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, количество и качество белорусских войск возле украинской границы никто не менял. Белорусские силы не предпринимают сухопутные действия против Украины, заявлял он.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 24 декабря сказал, что Москва создает видимость подготовки наступления из Беларуси, чтобы заставить ВСУ отвести часть сил с линии фронта.