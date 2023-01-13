Можливі ще обмеження: у Білорусі хочуть заборонити чоловікам виїжджати із країни (відео)

За словами військового комісара Брестської області, військовозобов'язані мають пройти "звірку облікових даних". Білоруське Міноборони відзвітувало про проведення такої перевірки серед 95% кандидатів.

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Військовозобов'язаним із Білорусі, які не пройшли "звірення облікових даних" у військкоматах, можуть обмежити виїзд із країни. Про це сказав військовий комісар Брестської області Олег Коновалов у відеозверненні.

"З лютого місяця для тих людей, які не пройшли звірення, швидше за все, будуть застосовані обмеження на виїзд із території Республіки Білорусь і, можливо, якісь ще обмеження", – сказав Коновалов.

У Брестській області, за словами Коновалова, звірення даних пройшли 97% військовозобов'язаних жителів регіону. Щодо 3%, які не пройшли звірення, військкомати готові працювати до кінця січня.

"Звернутися можна до будь-якого військового комісаріату з будь-якого виду зв'язку", — підкреслив військовий комісар.

Міноборони Білорусі пізніше спростувало цю заяву та назвало її недостовірною. Обмеження на виїзд із країни не застосовуватимуть до громадян Білорусі, які не пройшли перевірку облікових даних у військкоматах, заявили військові чиновники.

"Особи, які не мали можливості пройти перевірку облікових даних військовозобов'язаних у 2022 році, можуть зробити це у зручний час в комісаріатах за місцем проживання", — зазначило відомство.

Раніше Міноборони заявило, що понад 95% військовозобов'язаних пройшли звірку облікових даних. Місцеві виконавчі та розпорядчі органи влади, організації та військові комісаріати поставлене завдання виконали, звітували у міністерстві.

" Ця робота дозволила уточнити у громадян інформацію, необхідну в умовах існуючої військово-політичної обстановки ", — підкреслило Міноборони.

Нагадаємо, що українське військове командування не виключає варіант нового наступу ЗС РФ із Білорусі. Проте чергові військові навчання у Білорусі, які розпочнуться 16 січня, не загрожують Києву.

За оцінкою командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, кількість і якість білоруських військ біля українського кордону ніхто не змінював. Білоруські сили не вживають сухопутних дій проти України, заявляв він.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 24 грудня сказав, що Москва створює видимість підготовки наступу з Білорусі, щоб змусити ЗСУ відвести частину сил з лінії фронту.