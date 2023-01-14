Военная стратегия Путина игнорирует ключевые принципы ведения войны, — эксперт

Эксперты считают, что Россия не смогла осуществить блицкриг в начале полномасштабного вторжения, а потому перешла к другой стратегии — истощения противника.

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Специальный советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс заявил, что военная доктрина РФ не соответствует традиционным принципам ведения войны. Об этом пишет Newsweek.

Издание пишет, что Вооруженные силы США и военные организации выделяют следующие принципы:

цель

наступление

массовость

экономия сил

маневры

единство командования

безопасность

внезапность

простота

По словам Райса, военные действия России можно объяснить только двумя из девяти принципов – это массовость и наступление.

"Они бросают все больше и больше человек к одним и тем же целям без каких-либо существенных изменений с каждой атакой", — сказала Райс.

А вот старший политический директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Эрат заявил, что военная идеология США и России отличается в этом отношении, поскольку США делают упор на передовые технологии и промышленное превосходство, в то время как Россия склонна больше полагаться на территорию и численное превосходство.

"Вот как Россия подошла к войне в Украине, отправив много войск и техники в надежде сокрушить противника. Когда это не сработало, у них не было плана Б. Украина понимала, как Россия подойдет к конфликту, и подготовилась соответствующим образом", — сказал эксперт.

Джейсен Кастильо, профессор Школы управления и государственной службы Буша в Техасском университете, сказал, что страны, участвующие в обычных войнах, часто используют три стратегии:

блицкриг

истощение

ограниченные цели

По его словам, Россия просчиталась и не смогла провести блицкриг, а потому решила перейти к стратегии на истощение Украины.

"Проблема для России заключается в том, что защищать территорию, которую они завоевали в начале войны, сложно, потому что им не хватает сил в тылу, мобильности и сплоченности", — сказал он.

Михаил Троицкий, профессор практики Университета Висконсин-Мэдисон, сказал, что может быть трудно указать на конкретные принципы ведения войны, чтобы объяснить победы или поражения. Однако есть ряд факторов, которые связаны с неспособностью РФ осуществить блицкриг.

Он отметил, что России не удалось взять в заложники украинское правительство или захватить главные административные здания страны в Киеве в первые несколько дней вторжения. Кроме того, ВС РФ не умеют маневрировать. Это было видно на протяжении всей войны, если не считать отступление из Херсона.

СМИ выяснили, что Путин делает ставку на бедных россиян, готовых пойти на войну за деньги. По мнению аналитиков, ядро путинского электората составляют граждане РФ, которые живут за чертой бедности. Они готовы убивать украинцев, чтобы выбраться из долгов.

Также Фокус писал, что в Кремле допускают, что к моменту выборов в 2024 война продолжится. По данным российских журналистов, Владимир Путин уже готовится принять участие в президентской гонке, которая состоится в следующем году.