Військова стратегія Путіна ігнорує ключові засади ведення війни, — експерт

Експерти вважають, що Росія не змогла здійснити бліцкриг на початку повномасштабного вторгнення, а тому перейшла до іншої стратегії — виснаження супротивника.

Related video

Спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс заявив, що військова доктрина РФ не відповідає традиційним принципам ведення війни. Про це пише Newsweek.

Видання пише, що Збройні сили США та військові організації виділяють такі принципи:

мета

наступ

масовість

економія сил

маневри

єдність командування

безпека

раптовість

простота

За словами Райса, військові дії Росії можна пояснити лише двома з дев'яти принципів – це масовість та наступ.

"Вони кидають все більше і більше людей до тих самих цілей без будь-яких істотних змін з кожною атакою", — сказала Райс.

А ось старший політичний директор Центру з контролю над озброєннями та нерозповсюдження Джон Ерат заявив, що військова ідеологія США та Росії відрізняється в цьому відношенні, оскільки США наголошують на передових технологіях і промисловій зверхності, в той час як Росія схильна більше покладатися на територію та чисельну. перевага.

"От як Росія підійшла до війни в Україні, відправивши багато військ і техніки в надії розтрощити супротивника. Коли це не спрацювало, у них не було плану Б. Україна розуміла, як Росія підійде до конфлікту, і підготувалася відповідним чином", — сказав експерт .

Джейсен Кастільо, професор Школи управління та державної служби Буша в Техаському університеті, сказав, що країни, які беруть участь у звичайних війнах, часто використовують три стратегії:

бліцкриг

виснаження

обмежені цілі

За його словами, Росія прорахувалась і не змогла провести бліцкриг, а тому вирішила перейти до стратегії на виснаження України.

"Проблема для Росії полягає в тому, що захищати територію, яку вони завоювали на початку війни, складно, тому що їм не вистачає сил у тилу, мобільності та згуртованості", — сказав він.

Михайло Троїцький, професор практики Університету Вісконсін-Медісон, сказав, що може бути важко вказати на конкретні принципи ведення війни, щоб пояснити перемоги чи поразки. Проте є низка чинників, пов'язані з нездатністю РФ здійснити бліцкриг.

Він зазначив, що Росії не вдалося взяти в заручники український уряд чи захопити головні адміністративні будівлі країни у Києві у перші кілька днів вторгнення. Крім того, ЗС РФ не вміє маневрувати. Це було видно протягом усієї війни, якщо не брати до уваги відступ із Херсона.

ЗМІ з'ясували, що Путін робить ставку на бідних росіян, які готові піти на війну за гроші. На думку аналітиків, ядро путінського електорату складають громадяни РФ, які живуть за межею бідності. Вони готові вбивати українців, щоби вибратися з боргів.

Також Фокус писав, що в Кремлі припускають, що до моменту виборів у 2024 році війна продовжиться. За даними російських журналістів, Володимир Путін вже готується взяти участь у президентських перегонах, які відбудуться наступного року.