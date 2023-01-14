Подняли 17 бомбардировщиков: власти назвали время нового ракетного удара ВС РФ по Украине
Главы нескольких военных администраций предупредили украинцев о новой волне ракетных атак армии России. Оккупанты могут перекидывать авиацию с севера на аэродромы в центральных областях.
Российские войска могут нанести массированный ракетный удар по Украине 14 января после 12:00. Об этом написал в Telegram глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.
"Враг снова атакует территорию Украины с воздуха. В частности, баллистика. Возможен массированный ракетный удар. Ожидаем масштабные тревоги с 12:00", — отметил он в 10:23.
Чиновник просит не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. О возможном массированном ракетном ударе предупредил и глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в 10:55.
"Не игнорируйте тревогу, ожидается массированный ракетный удар, не исключена возможность изменения начального курса вражеских ракет", — добавил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 10:29 проинформировал о 17 вражеских бомбардировщиков Ту в воздухе.
В Черное море вышли носители ракет "Калибр", добавил глава Запорожской ОВА Александр Старух в 10:38 со ссылкой на информацию от ВСУ.
Telegram-канал Monitor, отслеживающий маневры вражеской авиации, пишет о вылете семи самолетов Ту-95 из города Оленегорск Мурманской области России.
"Есть активность передатчиков на боевых частотах. Это может быть боевая миссия в сочетании с перекидыванием авиации с севера на аэродромы в центральных областях России. Угрозу ракетных обстрелов следует иметь в виду, явной индикацией которой будет тревога по всей Украине", — сообщили специалисты.
Напомним, что в командовании "Юг" 11 января предупреждали о новых ракетных ударах российских военных. ВС РФ собирали данные о целях для поражения.
Генштаб ВСУ озвучивал схожие предупреждения 9 января. Под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры страны.
Киевские власти 10 января заявили о подготовке к возможным негативным сценариям из-за длительных аварийных отключений света после обстрелов армии РФ. Чиновники рассчитывают на хорошую работу "пунктов несокрушимости".