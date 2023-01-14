Підняли 17 бомбардувальників: влада назвала час нового ракетного удару ЗС РФ по Україні

Глави кількох військових адміністрацій попередили українців про нову хвилю ракетних атак армії Росії. Окупанти можуть перекидати авіацію з півночі на аеродроми у центральних областях.

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Російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні 14 січня після 12:00. Про це написав у Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

"Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістика. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо на масштабні тривоги з 12:00", — зазначив він о 10:23.

Чиновник просить не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Про можливий масований ракетний удар попередив і голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін о 10:55.

"Не ігноруйте тривогу, очікується масований ракетний удар, не виключена можливість зміни початкового курсу ворожих ракет", — додав заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 10:29 поінформував про 17 ворожих бомбардувальників Ту у повітрі.

У Чорне море вийшли носії ракет "Калібр", додав голова Запорізької ОВА Олександр Старух о 10:38 з посиланням на інформацію від ЗСУ.

Telegram-канал Monitor, який відстежує маневри ворожої авіації, пише про виліт семи літаків Ту-95 з міста Оленегорськ Мурманської області Росії.

"Є активність передавачів на бойових частотах. Це може бути бойова місія у поєднанні з перекиданням авіації з півночі на аеродроми в центральних областях Росії. Загрозу ракетного обстрілу слід мати на увазі, явною індикацією якої буде тривога по всій Україні", — повідомили фахівці.

Нагадаємо, що у командуванні "Південь" 11 січня попереджали про нові ракетні удари російських військових. ЗС РФ збирали дані про цілі для ураження.

Генштаб ЗСУ озвучував схожі попередження 9 січня. Під загрозою перебувають об'єкти критичної інфраструктури країни.

Київська влада 10 січня заявила про підготовку до можливих негативних сценаріїв через тривалі аварійні відключення світла після обстрілів армії РФ. Чиновники розраховують на хорошу роботу "пунктів незламності".