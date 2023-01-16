Аналитики ISW назвали направление, на котором ВС РФ в ближайшее время начнут наступление

Для осуществления своих планов, как считают эксперты, Россия в течение нескольких месяцев перебрасывает в прифронтовой регион дополнительные силы, которые могут быть задействованы для проведения наступления.

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ВС РФ в ближайшее время могут начать масштабную наступательную операцию в Луганской области. Такой прогноз в своем отчете от 15 января озвучил Институт изучения войны ISW.

По словам аналитиков, Россия не отказывалась от идеи полностью захватить Донецкую и Луганскую области, и эта цель является одной из наиболее достижимых.

Донбасс, как сказано в отчете ISW, является наиболее легкой территорией для оккупации в плане логистики, поэтому в течение нескольких месяцев Кремль осуществляет переброску дополнительных сил на захваченную Луганщину.

"ВС РФ вряд ли смогут провести наступление на юге Украины в Херсонской или Запорожской областях. Река Днепр разделяет линию фронта в Херсонской области и является серьезным препятствием для маневра. Наличие у России многослойных полевых укреплений в Херсонской области и обширных горных выработок в Запорожской области указывает на то, что ВС РФ отдают приоритет оборонительным операциям в обеих областях", — говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики не исключают, что в случае провального контрнаступления украинских войск ВС РФ могут попытаться развить успех и провести еще одну операцию, чтобы разгромить истощенные Силы обороны Украины.

[ + – ] ВС РФ могут готовить наступление в Луганской области [ + – ] ВС РФ могут готовить наступление в Луганской области [ + – ] ВС РФ могут готовить наступление в Луганской области [ + – ] ВС РФ могут готовить наступление в Луганской области

Отметим, что в отчете от 15 января Институт изучения войны ISW отдельно прокомментировал смену стратегии Кремля в войне против Украины. Аналитики считают, что Россия в ближайшие шесть месяцев попытается перехватить инициативу на поле боя для предотвращения контрнаступления ВСУ.

Несколькими днями ранее Центр нацсопротивления при Силах спецопераций предупреждал, что Россия усилила мобилизацию на оккупированных территориях и призывает в ряды ВС РФ даже людей с инвалидностью.