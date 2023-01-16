Аналітики ISW назвали напрямок, на якому ЗС РФ найближчим часом розпочнуть наступ

Для здійснення своїх планів, як вважають експерти, Росія протягом кількох місяців перекидає до прифронтового регіону додаткові сили, які можуть бути задіяні для проведення наступу.

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ЗС РФ найближчим часом можуть розпочати масштабну наступальну операцію у Луганській області. Такий прогноз у своєму звіті від 15 січня озвучив Інститут вивчення війни ISW.

За словами аналітиків, Росія не відмовлялася від ідеї повністю захопити Донецьку та Луганську області, і ця мета є однією з найдосяжніших.

Донбас, як сказано у звіті ISW, є найлегшою територією для окупації у плані логістики, тому протягом кількох місяців Кремль здійснює перекидання додаткових сил на захоплену Луганщину.

"ЗС РФ навряд чи зможуть провести наступ на півдні України в Херсонській або Запорізькій областях. Річка Дніпро поділяє лінію фронту в Херсонській області і є серйозною перешкодою для маневру. Наявність у Росії багатошарових польових укріплень в Херсонській області та обширних гірничих виробок у Запорізькій області вказує на те, що ЗС РФ віддають пріоритет оборонним операціям в обох галузях", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики не виключають, що у разі провального контрнаступу українських військ ЗС РФ можуть спробувати розвинути успіх та провести ще одну операцію, щоб розгромити виснажені Сили оборони України.

[ + – ] ЗС РФ можуть готувати наступ у Луганській області [ + – ] ЗС РФ можуть готувати наступ у Луганській області [ + – ] ЗС РФ можуть готувати наступ у Луганській області [ + – ] ЗС РФ можуть готувати наступ у Луганській області

Зазначимо, що у звіті від 15 січня Інститут вивчення війни ISW окремо прокоментував зміну стратегії Кремля у війні проти України. Аналітики вважають, що Росія у найближчі шість місяців спробує перехопити ініціативу на полі бою для запобігання контрнаступу ЗСУ.

Декількома днями раніше Центр нацопору при Силах спецоперацій попереджав, що Росія посилила мобілізацію на окупованих територіях і призиває до лав ЗС РФ навіть людей з інвалідністю.