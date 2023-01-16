У бойцов теробороны ВСУ начался курс для командиров: что известно

90 офицеров пройдут обучение, в рамках которого получат знания по наступлению/обороне, военного искусства, а также истории Украины в борьбе за независимость.

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Для офицеров территориальной обороны ВСУ стартовал "курс капитанов". 90 командиров рот, взводов и офицеров штабов со всех регионов Украины будут проходить обучение. Об этом сообщили Силы территориальной обороны ВСУ 13 января.

Курс для капитанов призван дать навыки украинским военным по принятию военных решений, личного лидерства. Также там будут делиться боевым опытом. Курс проходит уже второй раз. Обучение создано на основе стандартов по планированию выполнения боевых задач в странах НАТО и с учетом опыта ведения боевых действий в Украине. Все инструкторы курса прошли специальное обучение в Великобритании.

Отмечается, что это уже второй набор офицеров. В декабре 2022 года курс завершили 56 офицеров. Как заявил командующий Силами теробороны генерал-майор Игорь Танцюра, обучение для военных демонстрирует важность офицеров в ТрО.

[ + – ] Обучение пройдут 90 офицеров

"Боевой дух наших бойцов в наибольшей степени зависит от возможности командиров. Также от мудрости командира часто зависит жизнь бойцов. Подготовка военных лидеров и развитие новой культуры военного лидерства поможет сделать нас сильными и способными", — заявил Танюцра.

[ + – ] От командиров зависит выполнение задач на поле боя

Обучение организовали при поддержке ряда меценатов и благотворительных фондов. В течение 2023 планируется обучить еще до 600 офицеров теробороны — командиров рот и офицеров штаба. Курс состоит из:

истории борьбы за независимость Украины

теории военного дела

обучению лидерству

управления подразделением

планирования боевых операций

овладевания вопросов действий батальона в наступлении и обороне

Напомним, 9 января СМИ писали, что в Силах теробороны стартовал учебный курс для капитанов.

16 декабря сообщалось, что боец теробороны сбил из пулемета крылатую ракету, летевшую на Киев.