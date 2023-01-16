У бійців тероборони ЗСУ розпочався курс для командирів: що відомо

90 офіцерів пройдуть навчання, під час якого здобудуть знання щодо наступу/оборони, військового мистецтва, а також історії України у боротьбі за незалежність.

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Для офіцерів територіальної оборони ЗСУ стартував "курс капітанів". 90 командирів рот, взводів та офіцерів штабів з усіх регіонів України проходитимуть навчання. Про це повідомили Сили територіальної оборони ЗСУ 13 січня.

Курс для капітанів покликаний дати навички українським військовим щодо ухвалення військових рішень, особистого лідерства. Також там ділитимуться бойовим досвідом. Курс відбувається вже вдруге. Навчання створено на основі стандартів щодо планування виконання бойових завдань у країнах НАТО та з урахуванням досвіду ведення бойових дій в Україні. Усі інструктори курсу пройшли спеціальне навчання у Великій Британії.

Наголошується, що це вже другий набір офіцерів. У грудні 2022 року курс завершили 56 офіцерів. Як заявив командувач Силами тероборони генерал-майор Ігор Танцюра, навчання для військових демонструє важливість офіцерів у ТРО.

[ + – ] Навчання пройдуть 90 офіцерів

"Бойовий дух наших бійців найбільше залежить від можливостей командирів. Також від мудрості командира часто залежить життя бійців. Підготовка військових лідерів та розвиток нової культури військового лідерства допоможе зробити нас сильними та здібними", — заявив Танцюра.

[ + – ] Від командирів залежить виконання завдань на полі бою

Навчання організували за підтримки низки меценатів та благодійних фондів. Протягом 2023 року планується навчити ще до 600 офіцерів тероборони — командирів рот і офіцерів штабу. Курс складається з:

історії боротьби за незалежність України

теорії військової справи

навчання лідерству

управління підрозділом

планування бойових операцій

опанування питань дій батальйону у наступі та обороні

Нагадаємо, 9 січня ЗМІ писали, що у силах тероборони стартував навчальний курс для капітанів.

16 грудня повідомлялося, що боєць тероборони збив з кулемета крилату ракету, яка летіла на Київ.