Полиция в Москве задерживает людей у стихийного мемориала в память о погибших в Днепре (фото)

К трауру по убитым в результате российской атаки украинцам присоединились жители Санкт-Петербурга. Неизвестные оставили розы на Днепропетровской улице.

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Во вторник, 17 января, жители Москвы продолжили нести цветы и игрушки к импровизированному мемориалу в память о жертвах российской атаки в Днепре. Об этом написало интернет-издание "ЧТД".

Среди букетов у подножия памятника Лесе Украинке на Украинском бульваре можно заметить желтые цветы, перевязанные синей лентой. Также кто-то оставил листок бумаги с напечатанными словами "Зло не останется безнаказанным".

[ + – ] Москвичи принесли цветы и игрушки в память о погибших в результате российской атаки по Днепру

К трауру по убитым российской ракетой украинцам присоединились и жители Санкт-Петербурга. Здесь неизвестные оставили две розы на Днепропетровской улице. В комментариях люди пишут, что цветы также появились у памятника Тарасу Шевченко в городе.

[ + – ] Розы на Днепропетровской улице в Санкт-Петербурге

Как уточняет правозащитный проект "ОВД-Инфо", полиция в Москве уже начала задерживать тех, кто приходит к памятнику Лесе Украинке. В настоящее время известно как минимум о четырех людях, которых увезли в участок. Причем лишь двое из них непосредственно возлагали цветы к импровизированному мемориалу — еще двое лишь находились поблизости.

[ + – ] Полицейские машины возле памятника Лесе Украинке в Москве

Очевидец Александр Эйхман утверждает, что полицию вызвали активисты провластного движения SERB, которые ранее подъехали к памятнику.

Издание Sota, в свою очередь, рассказывает, что вслед за первой машиной российских силовиков к памятнику приехала и вторая. По словам журналистов, полиция продолжает хаотичные задержания на Украинском бульваре.

Напомним, импровизированный мемориал возле памятника Лесе Украинке в Москве в память о жертвах российского удара по многоэтажному жилому дому в Днепре появился еще вчера, 16 января. Москвичи начали нести игрушки и цветы на Украинский бульвар.

Утром 17 января в Днепре завершились поисковые работы на месте происшествия. Согласно официальным данным, в результате российской атаки по Днепру погибло 44 человека, среди них — пятеро детей.