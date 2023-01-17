Поліція у Москві затримує людей біля стихійного меморіалу на згадку про загиблих у Дніпрі (фото)

До жалоби за вбитими внаслідок російської атаки українцями приєдналися жителі Санкт-Петербурга. Невідомі залишили троянди на Дніпропетровській вулиці.

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У вівторок, 17 січня, жителі Москви продовжили нести квіти й іграшки до імпровізованого меморіалу на згадку про жертви російської атаки в Дніпрі. Про це написало інтернет-видання "ЧТД".

Серед букетів біля підніжжя пам'ятника Лесі Українці на Українському бульварі можна побачити жовті квіти, перев'язані синьою стрічкою. Також хтось залишив аркуш паперу з надрукованими словами "Зло не останется безнаказанным".

[ + – ] Москвичі принесли квіти й іграшки на згадку про загиблих унаслідок російської атаки по Дніпру

До жалоби за вбитими російською ракетою українцями приєдналися і жителі Санкт-Петербурга. Тут невідомі залишили дві троянди на Дніпропетровській вулиці. У коментарях люди пишуть, що квіти також з'явилися біля пам'ятника Тарасу Шевченку в місті.

[ + – ] Троянди на Дніпропетровській вулиці у Санкт-Петербурзі

Як уточнює правозахисний проєкт "ОВД-Инфо", поліція в Москві вже почала затримувати тих, хто приходить до пам'ятника Лесі Українці. Наразі відомо як мінімум про чотирьох людей, яких відвезли до відділку. Причому лише двоє безпосередньо покладали квіти до імпровізованого меморіалу — ще двоє лише знаходилися поблизу.

[ + – ] Поліцейські машини біля пам'ятника Лесі Українці в Москві

Очевидець Олександр Ейхман стверджує, що поліцію викликали активісти провладного руху SERB, які раніше під'їхали до пам'ятника.

Видання Sota, зі свого боку, розповідає, що слідом за першою машиною російських силовиків до пам'ятника приїхала й друга. За словами журналістів, поліція продовжує хаотичні затримання на Українському бульварі.

Нагадаємо, імпровізований меморіал біля пам'ятника Лесі Українці в Москві на згадку про жертв російського удару по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі з'явився ще вчора, 16 січня. Москвичі почали нести іграшки та квіти на Український бульвар.

Вранці 17 січня у Дніпрі завершилися пошукові роботи на місці події. Згідно з офіційними даними, внаслідок російської атаки по Дніпру загинули 44 особи, серед них п'ятеро дітей.