НАТО в кратчайшие сроки расширит присутствие боевых групп на восточном фланге

По словам заместителя генсека Альянса Мирчи Джоанэ, увеличение численности бойцов до бригадного уровня обусловлено долгосрочной военной поддержкой Украины.

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Североатлантический альянс в ближайшее время расширит численность боевых групп до бригадного уровня на восточном фланге в рамках долгосрочной военной поддержки Украины. Об этом заявил во время заседание Военного комитета 18 января заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"НАТО добивается прогресса по быстрому расширению своих боевых групп на восточном фланге до бригадного уровня. Эта цель будет достигнута в кратчайшие сроки", — заявил Джоанэ

По его словам, из-за планов по расширению страны-члены Альянса должны нарастить производство вооружения и боеприпасов для поставок Украине. Для этого организация может увеличить инвестиции в оборону.

"Мы должны значительно расширить нашу промышленность, производящую оружие и боеприпасы, чтобы восполнить наши запасы. Это имеет значение для Украины и для нашей собственной безопасности и обороны", — заявил Джоанэ.

Отметим, что стандартная бригада НАТО состоит примерно из 3,2–5,5 тысячи военнослужащих. Впервые планы по увеличению численности военнослужащих на восточном фланге Альянса озвучил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в июне 2022. Тогда речь шла об увеличении количества сил быстрого реагирования до 300 тысяч бойцов.

Ранее сообщалось, что по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, война с Россией перешла в решающую стадию, поэтому Украина в ближайшее время может получить еще больше тяжелого вооружения. В интервью газете Handelsblatt 15 января он заявил, что союзники Киева в этом году будут более активными и намерены содействовать украинским военным не только в плане обороны, но и контрнаступления.

В Администрации президента России 17 января заявили, что в стране продолжается так называемая "частичная мобилизация". Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент Владимир Путин не будет объявлять 18 января о смене режима "специальной военной операции" в Украине или новой волне призыва.