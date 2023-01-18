НАТО в найкоротший термін розширить присутність бойових груп на східному фланзі

За словами заступника генсека Альянсу Мірчі Джоане, збільшення чисельності бійців до бригадного рівня обумовлено довгостроковою військовою підтримкою України.

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Північноатлантичний альянс найближчим часом розширить чисельність бойових груп до бригадного рівня на східному фланзі в рамках довгострокової військової підтримки України. Про це заявив під час засідання Військового комітету 18 січня заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"НАТО домагається прогресу щодо швидкого розширення своїх бойових груп на східному фланзі до бригадного рівня. Ця мета буде досягнута в найкоротші терміни", — заявив Джоане.

За його словами, через плани щодо розширення країни-члени Альянсу мають наростити виробництво озброєння та боєприпасів для постачання Україні. І тому організація може збільшити інвестиції в оборону.

"Ми повинні значно розширити нашу промисловість, яка виробляє зброю та боєприпаси, щоб заповнити наші запаси. Це має значення для України та для нашої власної безпеки й оборони", — заявив Джоане.

Зазначимо, що стандартна бригада НАТО складається приблизно з 3,2–5,5 тисяч військовослужбовців. Вперше плани щодо збільшення чисельності військовослужбовців на східному фланзі Альянсу озвучив генеральний секретар Єнс Столтенберг у червні 2022 року. Тоді йшлося про збільшення кількості сил швидкого реагування до 300 тисяч бійців.

Раніше повідомлялося, що на думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, війна з Росією перейшла у вирішальну стадію, тому Україна найближчим часом може отримати ще більше важкого озброєння. В інтерв'ю газеті Handelsblatt 15 січня він заявив, що союзники Києва цього року будуть активнішими і мають намір сприяти українським військовим не лише в плані оборони, а й контрнаступу.

В Адміністрації президента Росії 17 січня заявили, що в країні продовжується так звана "часткова мобілізація". Тим часом спікер Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що президент Володимир Путін не оголошуватиме 18 січня про зміну режиму "спеціальної військової операції" в Україні або нову хвилю призову.