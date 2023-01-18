"Россия нацелена на войну": у Зеленского отреагировали на новые заявления Путина

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что глава российского государства действует исключительно по Оруэллу, называя вторжение "способом прекратить войну".

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Российская Федерация нацелена исключительно на войну, поэтому переговоры с Москвой невозможны. Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя сегодняшнее выступление президента РФ Владимира Путина.

"Путин очень предсказуем в своем "оруэллизме": СВО — это попытка прекратить войну. Война — это мир. Рабство — это свобода. Оккупированные земли Донбасса — это историческая часть России под диким названием Л/ДНР", — прокомментировал Подоляк, сделав отсылку к известной антиутопии английского писателя Джорджа Оруэлла "1984", в которой главными слоганами вымышленного мира являются фразы: "Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила".

Как считает Подоляк, "прозрения" от российского лидера ожидать не следует.

"Прозрения не будет. Переговоры невозможны. Россия нацелена только на войну", — подчеркнул он.

Что Путин сказал о войне в Украине?

Сегодня, 18 января, Владимир Путин во время своего заранее широко проанонсированного выступления сказал, что начал "специальную военную операцию" в Украине для того, чтобы "завершить войну" и "защитить людей" на Донбассе.

"Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там на этих территориях проживают. Это наши исторические территории", — высказался глава Кремля.

При этом Путин добавил, что до 2014 года Россия не претендовала на свои "исторические территории". Однако потом в Кремле якобы увидели "истребление людей, связанных с русской культурой" на территории Донецкой и Луганской областей.

"Мы долго терпели, долго пытались договориться. Мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами", — сказал российский президент.

Напомним, в своей сводке за 17 января американский Институт изучения войны написал, что решение увеличить численность российской армии с 1,35 до 1,5 млн человек, указывает на то, что президент РФ Владимир Путин готовится к затяжной войне.

Сегодня, 18 января, владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что многие из администрации Путина ждут скорейшего поражения России в войне в Украине.