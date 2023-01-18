"Россия нацелена на войну": у Зеленского отреагировали на новые заявления Путина
Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что глава российского государства действует исключительно по Оруэллу, называя вторжение "способом прекратить войну".
Российская Федерация нацелена исключительно на войну, поэтому переговоры с Москвой невозможны. Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя сегодняшнее выступление президента РФ Владимира Путина.
"Путин очень предсказуем в своем "оруэллизме": СВО — это попытка прекратить войну. Война — это мир. Рабство — это свобода. Оккупированные земли Донбасса — это историческая часть России под диким названием Л/ДНР", — прокомментировал Подоляк, сделав отсылку к известной антиутопии английского писателя Джорджа Оруэлла "1984", в которой главными слоганами вымышленного мира являются фразы: "Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила".
Как считает Подоляк, "прозрения" от российского лидера ожидать не следует.
"Прозрения не будет. Переговоры невозможны. Россия нацелена только на войну", — подчеркнул он.
Что Путин сказал о войне в Украине?
Сегодня, 18 января, Владимир Путин во время своего заранее широко проанонсированного выступления сказал, что начал "специальную военную операцию" в Украине для того, чтобы "завершить войну" и "защитить людей" на Донбассе.
"Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там на этих территориях проживают. Это наши исторические территории", — высказался глава Кремля.
При этом Путин добавил, что до 2014 года Россия не претендовала на свои "исторические территории". Однако потом в Кремле якобы увидели "истребление людей, связанных с русской культурой" на территории Донецкой и Луганской областей.
"Мы долго терпели, долго пытались договориться. Мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами", — сказал российский президент.
Напомним, в своей сводке за 17 января американский Институт изучения войны написал, что решение увеличить численность российской армии с 1,35 до 1,5 млн человек, указывает на то, что президент РФ Владимир Путин готовится к затяжной войне.
Сегодня, 18 января, владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что многие из администрации Путина ждут скорейшего поражения России в войне в Украине.