"Росія націлена на війну": у Зеленського відреагували на нові заяви Путіна

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що глава російської держави діє виключно за Орвеллом, називаючи вторгнення "способом припинити війну".

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Російська Федерація націлена виключно на війну, тому переговори з Москвою неможливі. Про це у своєму Twitter написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи сьогоднішній виступ президента РФ Володимира Путіна.

"Путін дуже передбачуваний у своєму "оруелізмі": "СВО — це спроба припинити війну… Війна — це мир… Рабство — це свобода… Окуповані землі Донбасу — це історична частина Росії під дикою назвою Л/ДНР", — прокоментував Подоляк, зробивши відсилку до відомої антиутопії англійського письменника Джорджа Орвелла "1984", у якій головними слоганами вигаданого світу є фрази: "Війна — це мир. Свобода — це рабство. Незнання — сила".

Як вважає Подоляк, "прозріння" від російського лідера не варто очікувати.

"Прозріння не буде. Переговори неможливі. Росія націлена виключно на війну", — підкреслив він.

Що Путін сказав про війну в Україні?

Сьогодні, 18 січня, Володимир Путін під час свого завчасно широко проанонсованого виступу сказав, що розпочав "спеціальну військову операцію" в Україні для того, щоб "завершити війну" і "захистити людей" на Донбасі.

"Все, що ми робимо сьогодні, зокрема й спеціальна військова операція, це, як я вже багато разів казав, спроба припинити цю війну. Ось у чому сенс нашої операції. І захистити наших людей, які там на цих територіях мешкають. Це наші історичні території", — висловився глава Кремля.

Путін додав, що до 2014 року Росія не претендувала на свої "історичні території". Однак потім у Кремлі нібито побачили "винищення людей, пов'язаних із російською культурою" на території Донецької та Луганської областей.

"Ми довго терпіли, довго намагалися домовитися. Ми зробили все можливе, щоб врегулювати цю ситуацію мирними засобами", — сказав російський президент.

Нагадаємо, у своєму зведенні за 17 січня американський Інститут вивчення війни написав, що рішення збільшити чисельність російської армії з 1,35 до 1,5 млн осіб, вказує на те, що президент РФ Володимир Путін готується до затяжної війни.

Сьогодні, 18 січня, власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин заявив, що багато хто з адміністрації Путіна чекає якнайшвидшої поразки Росії у війні в Україні.