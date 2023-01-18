Трагедия в Днепре: в РФ "патриот" хотел украсть игрушки со стихийного мемориала (видео)

Россияне третий день приходят к памятнику Лесе Украинке в Москве, пытаясь почтить память жертв ракетного удара по жилому дому. Ранее территорию оцепила полиция, но силовики пообещали не задерживать людей за возложение цветов.

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Неизвестный в Москве хотел забрать игрушки у памятника Лесе Украинке в Москве, которые местные жители приносят в память о жертвах российского удара по жилому дому в Днепре 14 января. Об этом сообщило интернет-издание SOTAvision.

Журналисты уточнили, что россиянина, проявившего "патриотическое" рвение, тут же забрала полиция.

"У памятника Лесе Украинке задержали z-провокатора", — говорится в сообщении.

Как отмечается, хулигана заставили вернуть игрушки на место, а его самого забрали для беседы в служебный автомобиль.

О том, что к памятнику Лесе Украинке на Украинском бульваре, куда москвичи приносят цветы и игрушки, приехала полиция, стало известно еще вечером 17 января. Как сообщалось, силовики задержали у стихийного мемориала четырех человек.

Сегодня СМИ также написали, что у памятника выставили полицейский патруль. По словам очевидцев, силовики перекрыли подход к нему. Одна из жительниц дома на Украинском бульваре рассказала, что полиция убрала все цветы и игрушки с подножия постамента.

Тем не менее позже "Новая газета Европа" уточнила, что москвичи снова стали приходить к памятнику. При этом российские силовики якобы пообещали не задерживать тех, кто возлагает сюда цветы.

Напомним, импровизированный мемориал возле памятника Лесе Украинке в Москве в память о жертвах российского удара по многоэтажному жилому дому в Днепре появился 16 января. Москвичи начали нести игрушки и цветы на Украинский бульвар.

Вчера, 17 января, в Днепре завершились поисковые работы на месте происшествия. Согласно официальным данным, в результате российской атаки по Днепру погибло 44 человека, среди них — пятеро детей.