Трагедія у Дніпрі: у РФ "патріот" хотів вкрасти іграшки зі стихійного меморіалу (відео)

Росіяни третій день приходять до пам'ятника Лесі Українці у Москві, намагаючись вшанувати пам'ять жертв ракетного удару по житловому будинку. Раніше територію оточила поліція, але силовики пообіцяли не затримувати людей за покладання квітів.

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Невідомий у Москві хотів забрати іграшки біля пам'ятника Лесі Українці у Москві, які місцеві жителі приносять на згадку про жертви російського удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня. Про це повідомило інтернет-видання SOTAvision.

Журналісти уточнили, що росіянина, який проявив "патріотичну" завзятість, відразу забрала поліція.

"Біля пам'ятника Лесі Українці затримали z-провокатора", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, хулігана змусили повернути іграшки на місце, а його самого забрали для бесіди до службового автомобіля.

Про те, що до пам'ятника Лесі Українці на Українському бульварі, куди москвичі приносять квіти та іграшки, приїхала поліція, стало відомо ввечері, 17 січня. Як повідомлялося, силовики затримали біля стихійного меморіалу чотирьох людей.

Сьогодні ЗМІ також написали, що біля пам'ятника виставили поліцейський патруль. За словами очевидців, силовики перекрили підхід до нього. Одна з мешканок будинку на Українському бульварі розповіла, що поліція прибрала всі квіти та іграшки з підніжжя постаменту.

Проте пізніше "Нова газета Європа" уточнила, що москвичі знову почали приходити до пам'ятника. Водночас російські силовики нібито пообіцяли не затримувати тих, хто сюди покладає квіти.

Нагадаємо, імпровізований меморіал біля пам'ятника Лесі Українці в Москві на згадку про жертви російського удару по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі з'явився 16 січня. Москвичі почали нести іграшки та квіти на Український бульвар.

Учора, 17 січня, у Дніпрі завершились пошукові роботи на місці події. Згідно з офіційними даними, внаслідок російської атаки по Дніпру загинуло 44 особи, серед них п'ятеро дітей.