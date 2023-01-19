Был на своем месте: у Зеленского прокомментировали гибель Дениса Монастырского (видео)
Михаил Подоляк призвал отдать почтение людям, которым удавалось эффективно исполнять свои обязанности в тяжелые для Украины времена.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на гибель министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, отметив, что он был эффективным менеджером. Об этом Подоляк заявил в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".
"Если мы говорим о министре внутренних дел, на мой взгляд Денис Анатольевич был абсолютно на своем месте. Это человек нового поколения, очень эффективный", — сказал советник главы ОП.
Подоляк также отметил, что несмотря на продолжительную полномасштабную войну, МВД удавалось регулировать криминогенную ситуацию и социальные отношения в стране. По словам советника, об этом необходимо говорить.
Михаил Подоляк подчеркнул, что в связи с российской военной агрессией в Украине появилось большое количество внутренних переселенцев, а многие граждане получили в руки оружие. При этом властям удалось избежать критического повышения уровня преступности.
"Мы должны отдать почтение людям, которые эффективно исполняли менеджерскую функцию", — заявил Михаил Подоляк.
Советник главы ОП также упомянул о том, что Денис Монастырский был причастен к формированию бригад МВД, состоящих из сотрудников нацполиции и нацгвардии, которые занимались исполнением задач на востоке и юге Украины.
Напомним, что в четверг, 18 января в Броварах Киевской области произошло крушение вертолета в пределах городской застройки. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД, включая министра внутренних дел Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и госсекретаря профильного министерства Юрия Лубковича.
Фокус также писал о том, что по данным ГСЧС в результате авиакатастрофы в Броварах погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок. Травмы различной степени тяжести получили еще 25 человек, из них 11 детей.
Еще мы писали, согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, крушение вертолета в Броварах не является несчастным случаем. Украинский лидер считает, что трагедия стала результатом войны.