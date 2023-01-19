Був на своєму місці: у Зеленського прокоментували загибель Дениса Монастирського (відео)

Михайло Подоляк закликав віддати шану людям, яким вдавалося ефективно виконувати свої обов'язки у важкі для України часи.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на загибель міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, наголосивши, що він був ефективним менеджером. Про це Подоляк заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".

"Якщо ми говоримо про міністра внутрішніх справ, на мій погляд, Денис Анатолійович був абсолютно на своєму місці. Це людина нового покоління, дуже ефективна", — сказав радник голови ОП.

Подоляк також зазначив, що попри тривалу повномасштабну війну, МВС вдавалося регулювати криміногенну ситуацію та соціальні відносини у країні. За словами радника, про це потрібно говорити.

[ + – ] Подоляк по загибель глави МВС України

Михайло Подоляк наголосив, що у зв'язку з російською військовою агресією в Україні з'явилася велика кількість внутрішніх переселенців, а багато громадян одержали зброю. При цьому владі вдалося уникнути критичного підвищення рівня злочинності.

"Ми повинні віддати повагу людям, які ефективно виконували менеджерську функцію", — заявив Михайло Подоляк.

Радник глави ОП також згадав про те, що Денис Монастирський був причетний до формування бригад МВС зі співробітників нацполіції та нацгвардії, які займалися виконанням завдань на сході та півдні України.

Нагадаємо, що у четвер, 18 січня, у Броварах Київської області сталася аварія вертольота в межах міської забудови. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС, включаючи міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, його заступника Євгена Єніна та держсекретаря профільного міністерства Юрія Лубковича.

Фокус також писав про те, що за даними ДСНС внаслідок авіакатастрофи в Броварах загинули 14 людей, у тому числі 1 дитина. Травми різного ступеня тяжкості отримали ще 25 осіб, їх 11 дітей.

Ще ми писали, згідно з заявою президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, аварія вертольота в Броварах не є нещасним випадком. Український лідер вважає, що трагедія стала наслідком війни.