"Это переломный момент": WP о мотивации добровольцев из других стран воевать за Украину

Практически у каждого бойца есть своя мотивация воевать, кто-то находит смысл жизни в боях, кто-то ищет приключений. Однако большинство из них видят в войне борьбу со злом.

Related video

В украинском "Интернациональном легионе" воюют тысячи добровольцев из разных стран, практически у каждого бойца есть своя мотивация приезжать в Украину и сражаться против ВС РФ. Об этом сообщает The Washington Post.

На призыв Владимира Зеленского принять участие в сражении против российских оккупантов откликнулись тысячи бойцов. Журналисты рассказали о мотивации части из них бросить свою прежнюю жизнь и фактически начать все заново.

30-летний экс-военный из Великобритании говорит, что он думал о работе в офисе в охранной фирме, однако когда началась полномасштабная он решил прибыть в Украину. Сейчас боец защищает Бахмут. В Украине он почувствовал, что у него есть цель в жизни.

"Эта война была ужасной, ужасной вещью для Украины. Но последние девять месяцев были самыми лучшими, самыми приятными в моей жизни. Я не могу сидеть в офисе и работать в PowerPoint следующие 50 лет", — заявил боец на анонимных условиях.

Бывший рейнджер армии США и недавний выпускник Дартмутского колледжа 28-летний Закари Джейнс заявил, что он разочаровался в своем пребывании в Афганистане. Последнее время он думал о работе в консалтинге, но война в Украине все изменила.

"Было ощущение, что это переломный момент. Я мог либо проигнорировать то, что происходит в Украине, и проигнорировать этот призыв о помощи, либо я мог полностью нырнуть в бездну, чтобы попытаться найти свет", — говорит Джейнс.

Сколько бойцов в Интернациональном легионе

По оценкам наблюдателей, сейчас в рядах Интернационального региона служит от 1000 до 3000 иностранцев в трех батальонах. Часть из военных прибывает в Украину даже нарушая законы в собственных странах. Это поднимает вопрос, кто несет ответственность за добровольцев во время службы и после нее. При этом последние цифры украинских официальных лиц были озвучены весной 2022 года. Тогда добровольцев было около 20 тысяч из более 50 разных стран.

Часть из них хотели не воевать, а позировать в Instagram, часть стремились воплотить в жизнь Call of Duty, отмечают в издании. Реальность оказалось не такой.

Также журналисты озвучили данные потерь иностранных добровольцев в Украине — около 100 убитых и 1000 раненых.

Напомним, 12 января Верховная рада приняла закон о том, что добровольцы будут считаться участниками боевых действий.

9 января СМИ рассказали о батальоне "Туран" в ВСУ, который состоит из выходцев из Средней Азии и Кавказа.