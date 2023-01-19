"Це переломний момент": WP щодо мотивації добровольців з інших країн воювати за Україну

Практично кожен боєць має свою мотивацію воювати, хтось знаходить сенс життя в боях, хтось шукає пригод. Проте більшість із них бачать у війні боротьбу зі злом.

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В українському "Інтернаціональному легіоні" воюють тисячі добровольців з різних країн, практично кожен боєць має свою мотивацію приїжджати в Україну і боротися проти ЗС РФ. Про це повідомляє The Washington Post.

На заклик Володимира Зеленського взяти участь у битві проти російських окупантів відгукнулися тисячі бійців. Журналісти розповіли про мотивацію частини з них кинути своє колишнє життя та фактично почати все заново.

30-річний ексвійськовий із Великобританії каже, що він думав про роботу в офісі в охоронній фірмі, проте коли почалася повномасштабна, він вирішив прибути в Україну. Нині боєць захищає Бахмут. В Україні він відчув, що має мету в житті.

"Ця війна була жахливою, жахливою річчю для України. Але останні дев'ять місяців були найкращими, найприємнішими в моєму житті. Я не можу сидіти в офісі і працювати в PowerPoint наступні 50 років", — заявив боєць на анонімних умовах.

Колишній рейнджер армії США та нещодавній випускник Дартмутського коледжу 28-річний Закарі Джейнс заявив, що він розчарувався у своєму перебування в Афганістані. Останнім часом він думав про роботу у консалтингу, але війна в Україні все змінила.

"Було відчуття, що це переломний момент. Я міг або проігнорувати те, що відбувається в Україні, і проігнорувати цей заклик про допомогу, або я міг повністю пірнути в прірву, щоб спробувати знайти світло", — каже Джейнс.

Скільки бійців у Міжнародному легіоні

За оцінками спостерігачів, сьогодні у лавах Міжнародного регіону служить від 1000 до 3000 іноземців у трьох батальйонах. Частина військових прибуває в Україну, навіть порушуючи закони у власних країнах. Це порушує питання, хто несе відповідальність за добровольців під час служби та після неї. Водночас останні цифри українських офіційних осіб озвучили навесні 2022 року. Тоді добровольців було близько 20 тисяч із понад 50 різних країн.

Частина з них хотіла не воювати, а позувати в Instagram, частина прагнула втілити в життя Call of Duty, зазначають у виданні. Реальність виявилася не такою.

Також журналісти озвучили дані втрат іноземних добровольців в Україні — близько 100 убитих та 1000 поранених.

Нагадаємо, 12 січня Верховна рада ухвалила закон про те, що добровольці вважатимуться учасниками бойових дій.

9 січня ЗМІ розповіли про батальйон "Туран" у ЗСУ, який складається з вихідців із Середньої Азії та Кавказу.