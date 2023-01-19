Большого наступления может не быть: РФ не формирует группировок для атаки, — полковник США

По словам Дейва Батлера, Россия может вести большую войну еще долго. Однако Украине помогают обороняться и отбивать свои территории полсотни стран.

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В Пентагоне не видят потенциала для нового российского наступления, а переданное Украине новое вооружение может изменить динамику на поле боя. Об этом заявил полковник армии США, советник Объединенного комитета начальников штабов США Дейв Батлер в интервью "Радио Свобода".

"Российские войска распространились от Харькова до Херсона. И мы не видим появления новых наступательных группировок. Однако вместе с тем они начинали наступление и раньше. Так что мне трудно догадываться, каким сейчас будет поле боя. Впрочем, сейчас я не вижу, чтобы надвигалось большое русское наступление", — сказал он.

По словам Батлера, он доверяет Украине, которая утверждает, что битва за Соледар еще не закончилась. Более того, полковник довольно скептически отозвался о боевых способностях наемников "группы Вагнера". По его мнению, их навыки не лучше, чем у рядовых российских военных.

"Мы видели, как "группа Вагнера" использует узников и призывников, отправляя их вперед. То, что мы назвали пушечным мясом, которое предназначено на убой", — сказал Батлер.

Также полковник заявил, что не хочет недооценивать способности России вести длительную войну. У Украины же куда меньше территория, меньше население и, следовательно, меньше армия. Однако ей помогают полсотни стран.

"Не хочу недооценивать способность России продолжать эту войну. Они обладают глубинным запасом в своей армии и своем населении. Потому не знаю, как долго они смогут продержаться, но боюсь, что это может быть долго", — сказал Батлер.

Ранее Фокус писал, что экс-командующий силами США назвал три вида оружия, необходимые Украине для победы. Дешевые высокоточные боеприпасы GLSDB могут быстро доставляться в Украину. Они способны поражать командные пункты и склады боеприпасов ВС РФ, а из-за ударных дронов Gray Eagle Крымский мост не будут успевать отремонтировать.

Также сообщалось, что, что Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разблокировала поставки всех видов вооружений. По словам главы МИД Украины, Россия еще попытается одержать победу на поле боя, а потому нужно сделать все, чтобы этого не допустить.