Великого наступу може не бути: РФ не формує угруповань для атаки, — полковник США

За словами Дейва Батлера, Росія може вести велику війну ще довго. Однак Україні допомагають оборонятися та відбивати свої території півсотні країн.

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У Пентагоні не вбачають потенціалу для нового російського наступу, а передане Україні нове озброєння може змінити динаміку на полі бою. Про це заявив полковник армії США, радник Об'єднаного комітету начальників штабів США Дейв Батлер в інтерв'ю "Радіо Свобода ".

"Російські війська поширилися від Харкова до Херсона. І ми не бачимо появи нових наступальних угруповань. Проте разом з тим вони починали наступ і раніше. Тож мені важко здогадуватися, яким зараз буде поле бою. Втім, зараз я не бачу, щоб насувався великий російський наступ", — сказав він.

За словами Батлера, він довіряє Україні, яка стверджує, що битва за Соледар ще не закінчилася. Більше того, полковник досить скептично відгукнувся про бойові здібності найманців "групи Вагнера". На його думку, їхні навички не кращі, ніж у пересічних російських військових.

"Ми бачили, як "група Вагнера" використовує в'язнів та призовників, відправляючи їх уперед. Те, що ми назвали гарматним м'ясом, яке призначене на забій", — сказав Батлер.

Також полковник заявив, що не хоче недооцінювати здатність Росії вести тривалу війну. В України ж куди менша територія, менше населення і, отже, менша армія. Проте їй допомагають півсотні країн.

"Не хочу недооцінювати здатність Росії продовжувати цю війну. Вони мають глибинний запас у своїй армії та своєму населенні. Тому не знаю, як довго вони зможуть протриматися, але боюся, що це може бути довго", — сказав Батлер.

Раніше Фокус писав, що екс-командувач силами США назвав три види зброї, необхідні Україні для перемоги. Найдешевші високоточні боєприпаси GLSDB можуть швидко доставлятися в Україну. Вони здатні вражати командні пункти та склади боєприпасів ЗС РФ, а через ударні дрони Gray Eagle Кримський міст не встигатимуть відремонтувати.

Також повідомлялося, що Дмитро Кулеба заявив, що Україна розблокувала постачання всіх видів озброєнь. За словами глави МЗС України, Росія ще спробує здобути перемогу на полі бою, а тому треба зробити все, щоб цього не допустити.