В ВСУ назвали "лучшую прививку" против С-300 и С-400, из которых обстреливали Киев

После заседания "Рамштайн" 20 января, как отмечает спикер Командования ВВС Юрий Игнат, украинская армия должна получить дополнительные системы ПВО, способные сбивать баллистические ракеты.

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Силы обороны Украины могут поражать зенитно-ракетные системы С-300, из которых российские войска активно обстреливают города, в том числе Киев. Об этом 19 января в эфире национального телемарафона заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, главным методом в противодействии зенитно-ракетным системам С-300 и С-400, из которых ВС РФ осуществляют обстрелы украинских городов, является их уничтожение.

Юрий Игнат напомнил, что в пятницу, 20 января, состоится очередное заседание "Рамштайна", по итогам которого Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны, способные эффективно противостоять российским ракетным атакам.

"Очевидно, на "Рамштайне" будет мощный пакет помощи. В частности, речь идет о системах NASAMS, IRIS-T, Patriot. И это именно то, что может сбивать баллистические ракеты. Но конкретно по С-300 и С-400 лучшая "прививка" — это уничтожение самих установок", — продолжил офицер в эфире телемарафона.

Игнат считает, что поражение установок С-300 и С-400, которые могут располагаться в сотнях километров от украинской границе, является вполне реальной задачей для Сил обороны. Спикер командования напомнил, что в распоряжении украинской армии имеется дальнобойная артиллерия и оперативно-тактические ракетные комплексы.

"И не забываем, что у нас есть ударные беспилотники, которыми тоже можно немножко проредить средства ПВО противника", — добавил Игнат, комментируя возможное уничтожение систем С-300 и С-400, из которых ВС РФ продолжают обстреливать украинские города.

Отметим, что 15 января спикер Командования ВВС Юрий Игнат предупреждал об угрозе новых обстрелов Киева из систем С-300. По словам офицера, скорость зенитных ракет может достигать 4 тысяч километров в час, из-за чего подлетное время снаряда к пункту назначения составляет всего несколько минут.

Несколькими днями ранее офицер Юрий Игнат рассказывал, что Воздушные силы ВСУ уничтожают пусковые установки С-300 и С-400 с помощью истребителей, на которые были установлены противорадиолокационные ракеты HARM.