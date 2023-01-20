У ЗСУ назвали "найкраще щеплення" проти С-300 та С-400, з яких обстрілювали Київ

Після засідання "Рамштайн" 20 січня, як зазначає спікер Командування ВПС Юрій Ігнат, українська армія має отримати додаткові системи ППО, здатні збивати балістичні ракети.

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Сили оборони України можуть уражати зенітно-ракетні системи С-300, з яких російські війська активно обстрілюють міста, зокрема Київ. Про це 19 січня в ефірі національного телемарафону заявив спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, головним методом у протидії зенітно-ракетним системам С-300 та С-400, з яких ЗС РФ здійснюють обстріл українських міст, є їх знищення.

Юрій Ігнат нагадав, що в п'ятницю, 20 січня, відбудеться чергове засідання "Рамштайну", за підсумками якого Україна може отримати додаткові системи протиповітряної оборони, здатні ефективно протистояти російським ракетним атакам.

"Очевидно, на "Рамштайні" буде потужний пакет допомоги. Зокрема, йдеться про системи NASAMS, IRIS-T, Patriot. І це саме те, що може збивати балістичні ракети. Але саме по С-300 та С-400 найкраще "щеплення" — це знищення власне установок", — продовжив офіцер в ефірі телемарафону.

Ігнат вважає, що ураження установок С-300 і С-400, які можуть розташовуватися за сотні кілометрів від українського кордону, є цілком реальним завданням для Сил оборони. Спікер командування нагадав, що в розпорядженні української армії є далекобійна артилерія та оперативно-тактичні ракетні комплекси.

"І не забуваємо, що в нас є ударні безпілотники, якими теж можна трошки прорідити засоби ППО противника", — додав Ігнат, коментуючи можливе знищення систем С-300 та С-400, з яких ЗС РФ продовжують обстрілювати українські міста.

Зазначимо, що 15 січня спікер Командування ВПС Юрій Ігнат попереджав про загрозу нових обстрілів Києва із систем С-300. За словами офіцера, швидкість зенітних ракет може досягати 4 тисячі кілометрів на годину, через що підльотний час снаряда до пункту призначення становить лише кілька хвилин.

Декількома днями раніше офіцер Юрій Ігнат розповідав, що Повітряні сили ЗСУ знищують пускові установки С-300 та С-400 за допомогою винищувачів, на які були встановлені протирадіолокаційні ракети HARM.