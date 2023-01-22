За отправкой писем с бомбами в Испании стоит группировка "Русское имперское движение", — СМИ

По данным журналистов, ультраправая организация тесно сотрудничает с российской разведкой. Серией акций в Испании Москва хотела показать НАТО, что готова использовать теракты, если военная помощь Украине продолжится.

Related video

Российская разведка поручила своим сообщникам из ультраправой группировки "Русское имперское движение" провести кампанию по рассылке бомб в Испании, целями которой были премьер-министр, министр обороны и иностранные дипломаты. Об этом со ссылкой на официальных лиц США и Евросоюза пишет издание The New York Times.

Испанские и международные следователи продолжают выяснять подробности резонансных инцидентов в Испании в конце ноября — начале декабря, когда премьер-министру Педро Санчесу, посольству Украины в Мадриде, правительственным учреждениям, спутниковой компании Европейского Союза и к посольству США по почте были отправлены взрывные устройства. Ни один из случаев не привел к летальному исходу, однако в результате взрыва одного из пакетов пострадал сотрудник украинского диппредставительства.

Как пишут журналисты, следователи вышли на участников националистической организации "Русское имперское движение", которая якобы управляет сетью агентов в разных странах Европы. Предположительно, у группировки есть собственные центры подготовки военного типа в Санкт-Петербурге.

Также утверждается, что организация тесно взаимодействует с российскими спецслужбами, хоть и не всегда поддерживает действующее руководство России. В частности, радикально настроенные националисты обвиняют президента Владимира Путина в коррупции и критикуют военную некомпетентность ВС РФ во время войны в Украине. Тем не менее группировка разделяет цели Москвы по подрыву западных правительств и созданию хаоса в Европе, поэтому военная разведка решила задействовать представителей организации.

Члены "Русского имперского движения" находились в Испании, и полиция зафиксировала их контакты с местными ультраправыми организациями.

Официальные лица США также подозревают, что спецагенты, участвовавшие в операции в Испании, являются частью 161-го Центра подготовки специалистов разведки ГРУ РФ.

Источники СМИ в Вашингтоне считают, что вся операция с конвертами-бомбами могла быть сигналом из Москвы, что российские агенты могут совершить массовые теракты в странах НАТО, если Североатлантический альянс продолжит оказывать военную помощь Киеву.

"Это похоже на предупредительный выстрел. Это Россия посылает сигнал о том, что она готова использовать террористов для нападений в тылу Запада", — прокомментировал экс-координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлз.

Напомним, 30 ноября у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв. Представитель украинского МИДа Олег Николенко рассказал, что конверт взорвался в руках коменданта посольства, который получил незначительные травмы.

Позже стало известно, что посылка со взрывчаткой предназначалась послу Сергею Погорельцеву.