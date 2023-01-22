За отправкой писем с бомбами в Испании стоит группировка "Русское имперское движение", — СМИ
По данным журналистов, ультраправая организация тесно сотрудничает с российской разведкой. Серией акций в Испании Москва хотела показать НАТО, что готова использовать теракты, если военная помощь Украине продолжится.
Российская разведка поручила своим сообщникам из ультраправой группировки "Русское имперское движение" провести кампанию по рассылке бомб в Испании, целями которой были премьер-министр, министр обороны и иностранные дипломаты. Об этом со ссылкой на официальных лиц США и Евросоюза пишет издание The New York Times.
Испанские и международные следователи продолжают выяснять подробности резонансных инцидентов в Испании в конце ноября — начале декабря, когда премьер-министру Педро Санчесу, посольству Украины в Мадриде, правительственным учреждениям, спутниковой компании Европейского Союза и к посольству США по почте были отправлены взрывные устройства. Ни один из случаев не привел к летальному исходу, однако в результате взрыва одного из пакетов пострадал сотрудник украинского диппредставительства.
Как пишут журналисты, следователи вышли на участников националистической организации "Русское имперское движение", которая якобы управляет сетью агентов в разных странах Европы. Предположительно, у группировки есть собственные центры подготовки военного типа в Санкт-Петербурге.
Также утверждается, что организация тесно взаимодействует с российскими спецслужбами, хоть и не всегда поддерживает действующее руководство России. В частности, радикально настроенные националисты обвиняют президента Владимира Путина в коррупции и критикуют военную некомпетентность ВС РФ во время войны в Украине. Тем не менее группировка разделяет цели Москвы по подрыву западных правительств и созданию хаоса в Европе, поэтому военная разведка решила задействовать представителей организации.
Члены "Русского имперского движения" находились в Испании, и полиция зафиксировала их контакты с местными ультраправыми организациями.
Официальные лица США также подозревают, что спецагенты, участвовавшие в операции в Испании, являются частью 161-го Центра подготовки специалистов разведки ГРУ РФ.
Источники СМИ в Вашингтоне считают, что вся операция с конвертами-бомбами могла быть сигналом из Москвы, что российские агенты могут совершить массовые теракты в странах НАТО, если Североатлантический альянс продолжит оказывать военную помощь Киеву.
"Это похоже на предупредительный выстрел. Это Россия посылает сигнал о том, что она готова использовать террористов для нападений в тылу Запада", — прокомментировал экс-координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлз.
Напомним, 30 ноября у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв. Представитель украинского МИДа Олег Николенко рассказал, что конверт взорвался в руках коменданта посольства, который получил незначительные травмы.
Позже стало известно, что посылка со взрывчаткой предназначалась послу Сергею Погорельцеву.