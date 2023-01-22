За відправкою листів із бомбами в Іспанії стоїть угруповання "Російський імперський рух", — ЗМІ

За даними журналістів, ультраправа організація тісно співпрацює із російською розвідкою. Серією акцій в Іспанії Москва хотіла показати НАТО, що готова використати теракти, якщо військова допомога Україні продовжиться.

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Російська розвідка доручила своїм спільникам із ультраправого угруповання "Російський імперський рух" провести кампанію з розсилки бомб в Іспанії, метою якої були прем'єр-міністр, міністр оборони та іноземні дипломати. Про це із посиланням на офіційних осіб США та Євросоюзу пише видання The New York Times.

Іспанські та міжнародні слідчі продовжують з'ясовувати подробиці резонансних інцидентів в Іспанії наприкінці листопада — на початку грудня, коли прем'єр-міністру Педро Санчесу, посольству України в Мадриді, урядовим установам, супутниковій компанії Європейського Союзу та до посольства США поштою було відправлено вибухові пристрої. Жоден з випадків не призвів до смерті, проте в результаті вибуху одного з пакетів постраждав співробітник українського диппредставництва.

Як пишуть журналісти, слідчі вийшли на учасників націоналістичної організації "Російський імперський рух", яка нібито керує мережею агентів у різних країнах Європи. Імовірно, угруповання має власні центри підготовки військового типу в Санкт-Петербурзі.

Також стверджується, що організація тісно взаємодіє з російськими спецслужбами, хоч і не завжди підтримує чинне керівництво Росії. Зокрема, радикально налаштовані націоналісти звинувачують президента Володимира Путіна у корупції та критикують військову некомпетентність ЗС РФ під час війни в Україні. Проте угруповання поділяє цілі Москви з підриву західних урядів та створення хаосу в Європі, тому військова розвідка вирішила залучити представників організації.

Члени "Російського імперського руху" перебували в Іспанії і поліція зафіксувала їхні контакти з місцевими ультраправими організаціями.

Офіційні особи США також підозрюють, що спецагенти, які брали участь в операції в Іспанії, є частиною 161 Центру підготовки фахівців розвідки ГРУ РФ.

Джерела ЗМІ у Вашингтоні вважають, що вся операція з конвертами-бомбами могла бути сигналом із Москви, що російські агенти можуть вчинити масові теракти в країнах НАТО, якщо Північноатлантичний альянс продовжить надавати військову допомогу Києву.

"Це схоже на попереджувальний постріл. Це Росія посилає сигнал про те, що вона готова використати терористів для нападів у тилу Заходу", — прокоментував екскоординатор Держдепартаменту США по боротьбі з тероризмом Натан Сейлз.

Нагадаємо, 30 листопада біля посольства України в Мадриді стався вибух. Представник українського МЗС Олег Ніколенко розповів, що конверт вибухнув у руках коменданта посольства, який зазнав незначних травм.

Пізніше стало відомо, що посилка з вибухівкою призначалася послу Сергію Погорельцеву.