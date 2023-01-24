В ISW назвали возможные сроки нового наступления ВС РФ

Штурмовые действия, как считают аналитики, начнутся, вероятно, на востоке Украины, куда Россия осуществляла передислокацию дополнительных подразделений после отступления из Херсона.

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ВС РФ могут начать новое масштабное наступление в Украине уже весной или в начале лета. Подобный прогноз в своем отчете от 23 января озвучил Институт изучения войны ISW.

Аналитики в своем документе ссылаются на недавние заявления украинской военной разведки Минобороны о том, что в ближайшие месяцы ВС РФ могут начать новую наступательную операцию.

ISW не исключает, что штурмовые действия начнутся на востоке Украины, куда Россия в течение нескольких месяцев осуществляла переброску дополнительных подразделений на фоне отступления из Херсона. Вместе с этим, по словам аналитиков, маловероятным считается сценарий сухопутного наземного вторжения с территории Беларуси.

"Предупреждения ГУР МОУ в основном подтверждают текущие прогнозы ISW относительно намерений России в первой половине 2023 года и подчеркивают постоянную необходимость поддержки западных партнеров для того, чтобы Украина не потеряла инициативу в результате возобновления российской наступательной операции", — добавили американские аналитики в своем отчете, прогнозируя масштабное наступление ВС РФ в ближайшие месяцы.

Отметим, что 22 января президент Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале интервью немецкому телеканалу ARD. Во время общения с журналистами глава государства назвал направления, на которых в ближайшее время ВС РФ могут начать наступление.

Несколькими днями ранее ГУР МОУ комментировало назначение Валерия Герасимова на должность Командующего Объединенной группировкой войск. По данным военной разведки, Владимир Путин поставил перед генералом армии задачу захватить Донбасс до марта 2023 года.