В ISW назвали можливі терміни нового наступу ЗС РФ

Штурмові дії, як вважають аналітики, розпочнуться, ймовірно, на сході України, куди Росія здійснювала передислокацію додаткових підрозділів після відступу з Херсона.

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ЗС РФ можуть розпочати новий масштабний наступ в Україні вже навесні чи на початку літа. Подібний прогноз у своєму звіті від 23 січня озвучив Інститут вивчення війни ISW.

Аналітики у своєму документі посилаються на недавні заяви української військової розвідки Міноборони про те, що найближчими місяцями ЗС РФ можуть розпочати нову наступальну операцію.

ISW не виключає, що штурмові дії розпочнуться на сході України, куди Росія протягом кількох місяців здійснювала перекидання додаткових підрозділів на тлі відступу з Херсона. Натомість, за словами аналітиків, малоймовірним вважається сценарій сухопутного наземного вторгнення з території Білорусі.

"Попередження ГУР МОУ в основному підтверджують поточні прогнози ISW щодо намірів Росії в першій половині 2023 року та наголошують на постійній необхідності підтримки західних партнерів для того, щоб Україна не втратила ініціативу внаслідок відновлення російської наступальної операції", — додали американські аналітики у своєму звіті, де прогнозують масштабний наступ ЗС РФ у найближчі місяці.

Зазначимо, що 22 січня президент Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram каналі інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Під час спілкування з журналістами глава держави назвав напрямки, на яких найближчим часом ЗС РФ можуть розпочати наступ.

Декількома днями раніше ГУР МОУ коментувало призначення Валерія Герасимова на посаду Командувача Об'єднаного угрупування військ. За даними військової розвідки, Володимир Путін поставив перед генералом армії завдання захопити Донбас до березня 2023 року.