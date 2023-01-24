В Украине обучили 100 инструкторов по армейской системе БАрС: что это означает (видео)

Обучение по системе БАрС охватывает медицину, тактику, огневую подготовку, а также навыки рукопашного боя.

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Командование Сухопутных войск подготовило более 100 инструкторов по боевой армейской системе (БАрС). Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Курс подготовки состоит из ряда задач, в частности по тактической медицине, огневой и тактической подготовке и рукопашному бою. Также инструкторов обучили навыкам горной подготовки.

БАрС — это боевая армейская система подготовки, которая призвана обеспечить подготовку военнослужащих для выполнения поставленных задач. Павлюк подчеркнул, что только при помощи постоянной наработки навыков можно достичь общей цели — победы над врагом. Комплексная программа обучения включает в себя приобретение самых нужных навыков для бойцов ВСУ.

На данный момент обучение прошло более 100 инструкторов, они будут передавать свой опыт и умения в военных частях вооруженных сил. Вся подготовка заняла небольшой промежуток времени.

Напомним, 13 января для офицеров территориальной обороны ВСУ начался курс для командиров, который пройдет 90 военных. Обучение затронет наступление и оборону, военное искусство и историю Украины.

21 января посол Украины в Великобритании заявил, что скоро бойцы ВСУ начнут осваивать танки Challenger 2. Украинской армии передадут 14 машин.