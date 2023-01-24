В Україні навчили 100 інструкторів з армійської системи БАрС: що це означає (відео)

Навчання за системою БАрС охоплює медицину, тактику, вогневу підготовку, а також навички рукопашного бою.

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Командування Сухопутних військ підготувало понад 100 інструкторів із бойової армійської системи (БАрС). Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Курс підготовки складається з низки завдань, зокрема з тактичної медицини, вогневої та тактичної підготовки та рукопашного бою. Також інструкторів навчили навичок гірничої підготовки.

БАрС — це бойова армійська система підготовки, яка покликана забезпечити підготовку військовослужбовців для виконання поставлених завдань. Павлюк наголосив, що лише за допомогою постійного напрацювання навичок можна досягти спільної мети перемоги над ворогом. Комплексна програма навчання включає придбання найпотрібніших навичок для бійців ЗСУ.

На цей час навчання пройшло понад 100 інструкторів, вони передаватимуть свій досвід та вміння у військових частинах збройних сил. Уся підготовка зайняла невеликий проміжок часу.

Нагадаємо, 13 січня для офіцерів територіальної оборони ЗСУ розпочався курс для командирів, який пройде 90 військових. Навчання торкнеться наступу та оборони, військового мистецтва та історії України.

21 січня посол України у Великій Британії заявив, що незабаром бійці ЗСУ почнуть освоювати танки Challenger 2. Українській армії передадуть 14 машин.