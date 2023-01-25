Переправились через Днепр: спецназ ГУР успешно осуществил вылазку возле Новой Каховки (видео)

В ходе рейда, как отмечает командование, уничтожены командный пункт ВС РФ и 12 оккупантов, а также захвачены россиянин и вражеский БТР 82А.

Related video

Спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины осуществил вылазку в тыл врага в районе оккупированной Новой Каховки. Кадры специальной операции обнародовал пресс-центр ведомства.

По данным военной разведки, рейд в тыл противника был проведен в ночь с 23 на 24 января в районе Новой Каховки.

Бойцы спецназа ГУР при поддержке Вооруженных сил Украины осуществили вылазку для уничтожения передового командного пункта ВС РФ, местонахождение которого было установлено с помощью представителей подполья и спецсредств.

В ведомстве отмечают, что в ходе рейда военные разведчики, несмотря на плотное минирование и установленные фортификационные сооружения, переправились через реку и высадились на противоположном берегу.

"Разведчики гранатометными выстрелами уничтожили здание, в котором находился командный пункт. Восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, оккупанты сразу привлекли боевые резервы — подразделение сил спецопераций, авиацию и бронетехнику. Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные по количеству, составу и местам расположения вражеских резервов", — говорится в сообщении ГУР МОУ.

В результате удачной вылазки бойцы спецназа уничтожили как минимум 12 российских военнослужащих, захватили БТР 82А и взяли в плен одного захватчика. Выполнив задачи командования, разведчики успешно вернулись на правый берег.

[ + – ] Спецназ ГУР осуществил рейд в тыл противника в районе Новой Каховки

В середине января Командование ССО обнародовало кадры успешной спецоперации под Соледаром, в ходе которой были уничтожены более 100 российских военнослужащих. Места скопления личного состава ВС РФ были выявлены оператором Сил спецопераций, после чего украинские военные нанесли удар по позициям врага из ракетного комплекса "Точка-У" и артиллерии.

После Нового года руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал о боевых вылазках украинских разведчиков на оккупированных территориях. По его словам, бойцы ССО осуществляют рейды и выходят на трассу между Сватово и Кременной для уничтожения россиян.