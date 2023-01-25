Переправилися через Дніпро: спецназ ГУР успішно здійснив вилазку біля Нової Каховки (відео)

Під час рейду, як зазначає командування, знищено командний пункт ЗС РФ та 12 окупантів, а також захоплено росіянина та ворожий БТР 82А.

Related video

Спецназ Головного управління розвідки Міноборони України здійснив вилазку до тилу ворога в районі окупованої Нової Каховки. Кадри спеціальної операції оприлюднили пресцентр відомства.

За даними військової розвідки, рейд у тил противника провели в ніч із 23 на 24 січня в районі Нової Каховки.

Бійці спецназу ГУР за підтримки Збройних Сил України здійснили вилазку для знищення передового командного пункту ЗС РФ, місцезнаходження якого встановили за допомогою представників підпілля та спецзасобів.

У відомстві зазначають, що під час рейду військові розвідники, попри щільне мінування та встановлені фортифікаційні споруди, переправились через річку та висадились на протилежному березі.

"Розвідники гранатометними пострілами знищили будівлю, в якій знаходився командний пункт. Сприйнявши висадку як спробу прориву лінії оборони, окупанти одразу залучили бойові резерви — підрозділ сил спецоперацій, авіацію та бронетехніку. Завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості резервів", — йдеться у повідомленні ГУР МОУ.

Внаслідок вдалої вилазки бійці спецназу знищили як мінімум 12 російських військовослужбовців, захопили БТР 82А та взяли в полон одного загарбника. Виконавши завдання командування, розвідники успішно повернулися на правий берег.

[ + – ] Спецназ ГУР здійснив рейд у тил противника в районі Нової Каховки

У середині січня Командування ССО оприлюднило кадри успішної спецоперації під Соледаром, під час якої знищили понад 100 російських військовослужбовців. Місця скупчення особового складу ЗС РФ виявив оператор Сил спецоперацій, після чого українські військові завдали удару по позиціях ворога з ракетного комплексу "Точка-У" та артилерії.

Після Нового року керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв про бойові вилазки українських розвідників на окупованих територіях. За його словами, бійці ССО здійснюють рейди і виходять на трасу між Сватовим та Кремінною для знищення росіян.