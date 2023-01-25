Зеленский узнал о поставках Украине танков Leopard 2А6 во время интервью (видео)

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил передачу "Леопардов" к моменту вопроса журналистки президенту Украины. По мнению главы государства, важную роль играют количество машин и сроки, когда они доедут.

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Президент Украины Владимир Зеленский узнал о поставках Украине танков Leopard 2А6 во время интервью британскому телеканалу Sky News. Видеофрагмент его выступления опубликован на сайте телеканала.

Журналистка Кей Берли спросила, как он относится к решению Берлина поставить Украине немецкие танки. Зеленский удивленно ответил: "Еще нет… А-а-а, только что?"

Далее глава государства рассказал о разговоре, который проведет с канцлером Германии Олафом Шольцом после интервью.

"Мой пресс-секретарь сказал мне, что только что Шольц подтвердил передачу "Леопардов". У меня разговор с ним по телефону сразу после нашего интервью", — заявил президент.

Зеленский признал, что очень рад и благодарен Германии, Великобритании и США за такое решение.

"Я благодарен миру в целом за поддержку Украины. Но если мы говорим открыто и честно, количество и сроки, когда они могут к нам доехать, имеют важную роль", — заключил он.

По данным немецкого издания Der Spiegel, ВСУ получат 80 танков из Евросоюза. Кроме Leopard 2А6, Великобритания отправит 14 танков Challenger 2.

[ + – ] Украина получит 80 танков Leopard 2А6 из Евросоюза

Напомним, что 25 января правительство Германии согласилось передать Украинек 14 танков Leopard 2A6. Данный пример позволяет сделать то же самое другим странам, которые владеют этими танками.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 января заявил о создании новой танковой коалиции. По его мнению, все партнеры Украины, у которых есть танки Leopard 2A6, должны присоединиться к ней.

издание Bloomberg 25 января сообщило, что Соединенные Штаты намерены передать Украине 31 американский танк M1 Abrams. Сумма очередного пакета военной помощи составит 400 миллионов долларов.