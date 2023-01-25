Зеленський дізнався про постачання Україні танків Leopard 2А6 під час інтерв'ю (відео)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив передавання "Леопардів" до моменту питання журналістки президенту України. На думку глави держави, важливу роль відіграють кількість машин і терміни, коли вони доїдуть.

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Президент України Володимир Зеленський дізнався про постачання Україні танків Leopard 2А6 під час інтерв'ю британському телеканалу Sky News. Відеофрагмент його виступу опубліковано на сайті телеканалу.

Журналістка Кей Берлі спитала, як він ставиться до рішення Берліна поставити Україні німецькі танки. Зеленський здивовано відповів: "Ще ні... А-а-а, щойно?"

Далі глава держави розповів про розмову, яку проведе з канцлером Німеччини Олафом Шольцем після інтерв'ю.

"Мій прессекретар сказав мені, що щойно Шольц підтвердив передавання "Леопардів". У мене розмова з ним по телефону одразу після нашого інтерв'ю", — заявив президент.

Зеленський визнав, що дуже радий і вдячний Німеччині, Великій Британії та США за таке рішення.

"Я вдячний світу загалом за підтримку України. Але якщо ми говоримо відкрито та чесно, кількість і терміни, коли вони можуть до нас доїхати, мають важливу роль", — сказав він.

За даними німецького видання Der Spiegel, ЗСУ отримають 80 танків з Євросоюзу. Крім Leopard 2А6, Велика Британія надішле 14 танків Challenger 2.

[ + – ] Україна отримає 80 танків Leopard 2А6 з Євросоюзу

Нагадаємо, що 25 січня уряд Німеччини погодився передати Україні 14 танків Leopard 2A6. Цей приклад дозволяє зробити те саме іншим країнам, які володіють цими танками.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 25 січня заявив про створення нової танкової коаліції. На його думку, усі партнери України, які мають танки Leopard 2A6, повинні приєднатися до неї.

Видання Bloomberg 25 січня повідомило, що Сполучені Штати мають намір передати Україні 31 американський танк M1 Abrams. Сума чергового пакету військової допомоги становитиме 400 мільйонів доларів.