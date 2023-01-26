"Три месяца назад было немыслимым": NYT о процессе разблокировки поставок танков Украине

Журналисты отмечают, что Штаты неохотно шли к решению передать M1 Abrams, однако когда стал вопрос о единстве союзников НАТО, в Пентагоне решили передать полноценный батальон танков для Украины.

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25 января президент США Джо Байден объявил о передаче Украине 31 танка M1 Abrams, что вместе с Германией разблокировало поставки тяжелой бронетехники Украине. О принятии решения рассказали в The New York Times.

Решение о поставках американских танков в Украину в издании называют неохотным. Официальные лица не раз говорили, что передача M1 Abrams сопряжена с множеством проблем, включая логистику и поставку топлива. В течение 2-3 месяцев немецкие "Леопарды" будут уже в Украине, а "Абрамсы" несколько позже.

[ + – ] В интервью многие чиновники признали, что еще три месяца решение о поставках танков было немыслимым

В интервью многие чиновники признали, что еще три месяца решение о поставках танков было немыслимым. Однако позднее начали появляться сообщения о том, что ситуация на поле боя изменилась, а также снизилась угроза применения тактического ядерного оружия.

В НАТО, как заявил один из чиновников, стремились показать РФ, что ставка на разрушение европейского единства провалилась. Альянс остается приверженным поставкам помощи Украине даже перед лицом прекращения поставок газа и нефти.

"Путин ожидал, что Европа и Соединенные Штаты ослабят нашу решимость. Эти танки являются еще одним свидетельством нашей неизменной и неизменной приверженности Украине и нашей уверенности в навыках украинских сил", – заявил Джо Байден.

Отмечается, что сейчас ситуация на поле боя больше похожа на сражения Первой мировой войны, когда был изобретен танк для прорыва множественных траншей.

Также в издании утверждают, что в Пентагоне были неприятно удивлены публичной информации о том, что поставки Leopard 2 зависят от M1 Abrams. Поэтому решение о поставках "Абрамсов" назвали победой политического расчета над логикой.

"Пентагону не было никакого смысла преодолевать логистические проблемы с отправкой самых передовых танков в Украину, когда поблизости находились очень боеспособные немецкие танки "Леопард", которые могли быстрее добраться до Украины и действовать более эффективно", — пишут в издании.

Министр обороны США Ллойд Остин накануне заседания "Рамштайн-8" пришел к выводу, что нет смысла рисковать расколом в НАТО из-за Германии, которая не хотела самостоятельно передавать танки. Поэтому он рекомендовал Байдену отправить Украине батальон M1 Abrams.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что западные танки нужны для создания "железного кулака" для прорыва.

26 января в СМИ писали, что Канада рассматривает вопрос поставок Украине танков Leopard 2A4. Украинской армии могут передать 4 машины.