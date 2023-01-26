"Три місяці тому було немислимим": NYT про процес розблокування постачання танків Україні

Журналісти зазначають, що Штати неохоче йшли до рішення передати M1 Abrams, проте коли постало питання про єдність союзників НАТО, у Пентагоні вирішили передати повноцінний батальйон танків для України.

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25 січня президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні 31 танка M1 Abrams, що разом із Німеччиною розблокувало постачання важкої бронетехніки Україні. Про ухвалення рішення розповіли у The New York Times.

Рішення про постачання американських танків до України у виданні називають неохочим. Офіційні особи не раз говорили, що передача M1 Abrams пов'язана з безліччю проблем, включаючи логістику та постачання палива. Протягом 2-3 місяців німецькі "Леопарди" будуть уже в Україні, а "Абрамси" дещо пізніше.

[ + – ] В інтерв'ю багато чиновників визнали, що ще три місяці рішення про постачання танків було немислимим

В інтерв'ю багато чиновників визнали, що ще три місяці рішення про постачання танків було немислимим. Однак пізніше почали з'являтись повідомлення про те, що ситуація на полі бою змінилася, а також знизилася загроза застосування тактичної ядерної зброї.

У НАТО, як заявив один із чиновників, прагнули показати РФ, що ставка на руйнування європейської єдності провалилася. Альянс залишається прихильним до постачання допомоги Україні навіть перед припиненням постачання газу і нафти.

"Путін очікував, що Європа та Сполучені Штати послаблять нашу рішучість. Ці танки є ще одним доказом нашої незмінної та незмінної відданості Україні та нашої впевненості у навичках українських сил", – заявив Джо Байден.

Зазначається, що зараз ситуація на полі бою більше схожа на битви Першої світової війни, коли було винайдено танк для прориву множинних траншів.

Також у виданні стверджують, що в Пентагоні були неприємно здивовані публічною інформацією про те, що постачання Leopard 2 залежить від M1 Abrams. Тому рішення про постачання "Абрамсів" назвали перемогою політичного розрахунку над логікою.

"Пентагону не було жодного сенсу долати логістичні проблеми з відправкою найпередовіших танків в Україну, коли поблизу знаходилися дуже боєздатні німецькі танки "Леопард", які могли швидше дістатися України і діяти ефективніше", — пишуть у виданні.

Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні засідання "Рамштайн-8" дійшов висновку, що немає сенсу ризикувати розколом у НАТО через Німеччину, яка не хотіла самостійно передавати танки. Тому він рекомендував Байдену надіслати Україні батальйон M1 Abrams.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що західні танки потрібні для створення "залізного кулака" для прориву.

26 січня у ЗМІ писали, що Канада розглядає питання постачання Україні танків Leopard 2A4. Українській армії можуть передати 4 машини.