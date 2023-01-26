Теряют чрезвычайное количество людей: ВС РФ продвигаются на востоке Украины, — Зеленский

Президент отметил, что украинская сторона занимается подсчетом потерь россиян, точных цифр нет, однако у ВС РФ жертв гораздо больше.

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Российские войска продвигаются на востоке Украины. Однако теряют чрезвычайное количество людей, не считая их. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Он отметил, что крайне важно, чтобы Вооруженные силы Украины были готовы к возможной волне атак россиян на юге и востоке.

"Все зависит от нашей оборонительной силы. Все зависит от того, насколько мы сможем их сдерживать. На востоке они продвигаются вперед и теряют много людей. Это просто запредельное число. Им на это наплевать. Я имею в виду, что они не считают своих людей. Это факт", — сказал глава государства.

По словам президента, украинская сторона считает потери российских военных. Точных цифр нет, однако у ВС РФ жертв гораздо больше.

"Но из того, что мы уже видели и подсчитали, с их стороны тысячи погибших, и они просто бросают их на убой", — добавил он.

Напомним, 26 января аналитики из Института изучения войны сообщали, что ВС РФ выдохлись на Бахмутском направлении и могут готовиться к решающей контратаке в Луганской области. Эксперты добавили, что оккупанты ведут наступление на многих участках фронта, чтобы отвлечь внимание ВСУ.

25 января издание NYT писало, что в течение последних месяцев секретное кладбище "Группы Вагнера" увеличилось в несколько раз. Журналисты отмечают, что реальные потери личного состава "вагнеровцев" установить невозможно, потому что многих зэков кремировали, а не хоронили.