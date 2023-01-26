Втрачають надзвичайну кількість людей: ЗС РФ просуваються на сході України, — Зеленський

Президент зазначив, що українська сторона займається підрахунком втрат росіян, точних цифр немає, однак у ЗС РФ жертв набагато більше.

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Російські війська рухаються на сході України. Однак втрачають надзвичайну кількість людей, не рахуючи їх. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

Він зазначив, що дуже важливо, щоб Збройні сили України були готові до можливої хвилі атак росіян на півдні та сході.

"Все залежить від нашої оборонної сили. Все залежить від того, наскільки ми зможемо їх стримувати. На сході вони просуваються вперед і втрачають багато людей. Це просто неймовірна кількість. Їм на це наплювати… Це факт", — сказав глава держави.

За словами президента, українська сторона рахує втрати російських військових. Точних цифр немає, проте у ЗС РФ жертв значно більше.

"Але з того, що ми вже бачили та підрахували, з їхнього боку тисячі загиблих, і вони просто кидають їх на забій", — додав він.

Нагадаємо, 26 січня аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що ЗС РФ видихнулися на Бахмутському напрямку і можуть готуватися до вирішальної контратаки в Луганській області. Експерти додали, що окупанти ведуть наступ на багатьох ділянках фронту, щоб відвернути увагу ЗСУ.

25 січня видання NYT писало, що протягом останніх місяців секретний цвинтар "Групи Вагнера" збільшився в кілька разів. Журналісти зазначають, що реальні втрати особового складу "вагнерівців" встановити неможливо, бо багатьох зеків кремували, а не ховали.