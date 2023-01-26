От обуви до БПЛА: Резников анонсировал масштабные закупки украинской техники для армии (фото)

По словам министра, в этом году Минобороны направит максимальный оборот средств украинским производителям. Закупать планируют "все компоненты": начиная от формы с обувью и заканчивая тяжелой техникой.

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Министерство обороны весь прошлый год продолжало закупать военную технику у отечественных производителей, не афиширую это через СМИ. Об этом написал глава профильного министерства Алексей Резников на своей официальной странице в Фейсбуке.

"Минобороны не афишировало это, но весь прошлый год мы не прекращали закупки (военной техники, — ред.) у отечественных производителей. Там, где было возможно, в рамках компетенции способствовали развертыванию новых локациях и увеличению мощностей", — сказал Резников.

Также министр обороны опубликовал фотографию, на которой он — за рулем самоходной артиллерийской установки "Богдана". Эта военная техника — полностью украинская разработка.

По словам Резникова, одна такая артсистема уже успешно прошла испытания на поле боя.

"Новые артсистемы Минобороны профинансировали еще весной 2022 года. Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская – во всех пониманиях этого слова – артиллерия", — добавил он.

Алексей Резников также сообщил, что Минобороны подготовило переход, чтобы в 2023 году максимальный объем средств был направлен украинским производителям. Это касается всех компонентов – от формы, обуви, бронежилеты и БПЛА до тяжелого оружия и боеприпасов.

"Украина должна быть максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно. Это делает нашу страну желанным партнером, усиливает наши позиции", — резюмировал Резников.

Почему фото Алексея Резникова заинтриговало Украину

В четверг, 26 января, в 12:35 министр обороны Украины опубликовал на своей странице в Фейсбуке фотографию, на которйо он сидит за рулем военной техники.

"Вчера было много положительных и долгожданных новостей от наших партнеров. Но есть новости, которые радуют не меньше. Предлагаю угадать, какая техника на фото?" — написал глава профильного министерства.

Многие пользователи были уверены, что Резников сфотографировался за рулем техники, которую Украине передали страны-партнеры. В комментариях писали о Канаде, Израиле и США. Только небольшое количество пользователей узнали на фото отечественную САУ "Богдана" и написали правильный ответ.

[ + – ] Резников рассказал, какая отечественная техника в этом году поможет украинским военным на фронте Фото: Алексей Резников/Твиттер

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о том, как САУ "Богдана" сыграла важную роль в освобождении Змеиного. По его словам, российские войска не выдержали украинских ударов по острову, поэтому они покинули Змеиный.

Фокус также писал, что в конце января глава Минобороны Алексей Резников рассказал, каким будет новое меню для ВСУ. По его словам, новое меню для военных создадут с учетом всех родов войск, пищевых привычек и даже вероисповедания военнослужащих.