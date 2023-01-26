Від взуття до БПЛА: Резніков анонсував масштабні закупівлі української техніки для армії (фото)

За словами міністра, цьогоріч Міноборони спрямує максимальний обіг коштів українським виробникам. Закуповувати планують "усі компоненти": починаючи від форми із взуттям і закінчуючи важкою технікою.

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Міністерство оборони весь минулий рік продовжувало закуповувати військову техніку у вітчизняних виробників, не афішуючи це через ЗМІ. Про це написав голова профільного міністерства Олексій Резніков на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

"Міноборони не афішувало це, але весь минулий рік ми не припиняли закупівлі (військової техніки, — ред.) у вітчизняних виробників. Там, де було можливо, в межах компетенції сприяли розгортанню нових локацій і збільшенню потужностей", — сказав Резніков.

Також міністр оборони опублікував фото, на якому він за кермом самохідної артилерійської установки "Богдана". Ця військова техніка — повністю українська розробка.

За словами Резнікова, одна така артсистема вже успішно пройшла випробування на полі бою.

"Нові артсистеми Міноборони профінансували ще навесні 2022 року. Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті підтримуватиме українська — в усіх розуміннях цього слова — артилерія", — додав він.

Олексій Резніков також повідомив, що Міноборони підготувало перехід, щоб у 2023 році максимальний обсяг коштів було спрямовано українським виробникам. Це стосується всіх компонентів — від форми, взуття, бронежилетів та БПЛА до важкої зброї та боєприпасів.

"Україна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо. Це робить нашу країну бажаним партнером, посилює наші позиції", — резюмував Резніков.

Чому фото Олексія Резнікова зацікавило Україну

У четвер, 26 січня, о 12:35 міністр оборони України опублікував на своїй сторінці у фейсбуці фото, на якому він сидить за кермом військової техніки.

"Вчора було багато позитивних і довгоочікуваних новин від наших партнерів. Але є новини, які радують не менше. Пропоную вгадати, яка техніка на фото?" — написав глава профільного міністерства.

Багато користувачів були впевнені, що Резніков сфотографувався за кермом техніки, яку Україні передали країни-партнери. У коментарях писали про Канаду, Ізраїль та США. Тільки невелика кількість користувачів впізнали на фото вітчизняну САУ "Богдана" та написали правильну відповідь.

[ + – ] Резніков розповів, яка вітчизняна техніка цьогоріч допоможе українським військовим на фронті Фото: Олексій Резніков/Твіттер

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про те, як САУ "Богдана" відіграла важливу роль у звільненні Зміїного. За його словами, російські війська не витримали українських ударів на острові, тому вони залишили Зміїний.

Фокус також писав, що наприкінці січня глава Міноборони Олексій Резніков розповів, яким буде нове меню для ЗСУ. За його словами, нове меню для військових створять з урахуванням усіх родів військ, харчових звичок і навіть віросповідання військовослужбовців.