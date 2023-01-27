В РФ переоборудуют ТЦ для производства дронов: власти игнорируют жалобы людей, – WP

Жители Ижевска протестуют против строительства военного завода посреди жилого массива и называют реакцию местных чиновников "позорной".

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В столице российской республики Удмуртии Ижевске компания по производству дронов Aeroscan приобрела торговый центр Italmas и планирует переоборудовать его под завод по производству БПЛА. Местные жители протестуют против данной инициативы, однако власти региона не отвечают на жалобы, пишет The Washington Post.

Aeroscan уведомила предпринимателей о том, что они должны освободить помещение ТЦ, в котором расположены аквапарк, кинотеатр, детский парк развлечений, магазины одежды, кафе, и прочие развлекательные точки.

После того как стало известно о грядущем развертывании производства в близи от жилой застройки, житель Ижевска Олег Житников создал петицию, которая за две недели собрала почти 5000 подписей.

"Скажем "Нет!" к этой безумной идее. Оставим детские сады дошкольникам, школы — школьникам, магазины — покупателям и жителям их благополучных квартир", — гласит текст петиции.

Житников назвал намерение оборудовать в торговом центре военно-промышленное предприятие "либо жадностью, либо саботажем" ижевского магната, имеющего связи в Министерстве обороны России.

Реакция на петицию

Власти Удмуртии заняли сторону Aeroscan, заявив, что владелец помещения сам может выбирать его "вектор развития", даже если этот выбор не нравится некоторым горожанам. Первый вице-премьер правительства области Константин Сунцов аргументировал свое невмешательство "политикой отсутствия барьеров для бизнеса".

Ижевский магнат Александр Захаров, которого авторы петиции считают ответственным за план переоборудования торгового центра, заявил, что до начала войны в ТЦ шла торговля товарами, преимущественно западного производства.

"Мне как человеку, родившемуся и работающему в городе оружейников, было горько видеть, как мощные заводы, построенные в советское время, один за другим превращаются в торговые центры", — сказал Захаров.

По словам магната, переоснащение упомянутых зданий в заводы по выпуску трех видов БПЛА поможет "быстро увеличить производство".

Журналисты отмечают, что компания Aeroscan является собственностью Никиты Александровича Захарова, который, предположительно, является сыном Александра Захарова.

Жители Ижевска остались недовольны ответом властей

"Позорно, что руководство Удмуртии нас не слушает", — сказала женщина, представившаяся Екатериной на пресс-конференции арендаторов ТЦ и жителей близлежащих домов, которая прошла 24 января.

Екатерина заявила о намерении продолжать борьбу и предложила единомышленникам обратиться в суд.

Заведующая кафе в аквапарке Марина Демешкина добавила, что она не против производства военной техники в России, однако ее смущает размещение опасного предприятия посреди жилого массива в здании из неустойчивых конструкций.

"Мы пишем жалобы — на них никто не отвечает", — пожаловалась Демешкина.

Напомним, что 26 января председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об увеличении производства БПЛА для продолжения войны в Украине. По его словам, за прошлый год российские заводы нарастили темп производства и планируют поддерживать его в 2023.

Фокус также писал о том, что 25 января стало известно о создании российскими инженерами боевого беспилотника из строительной плитки. Изобретение презентовали трое курсантов Омского автобронетанкого института.