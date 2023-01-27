У РФ переобладнають ТЦ для виробництва дронів: влада ігнорує скарги людей, – WP

Жителі Іжевська протестують проти будівництва військового заводу серед житлового масиву та називають реакцію місцевих чиновників "ганебною".

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У столиці російської республіки Удмуртії Іжевську компанія з виробництва дронів Aeroscan придбала торговий центр Italmas і планує переобладнати його під завод з виробництва БПЛА. Місцеві жителі протестують проти цієї ініціативи, проте влада регіону не відповідає на скарги, пише The Washington Post.

Aeroscan повідомила підприємців про те, що вони повинні звільнити приміщення ТЦ, де розташовані аквапарк, кінотеатр, дитячий парк розваг, магазини одягу, кафе, та інші розважальні точки.

Після того як стало відомо про майбутнє розгортання виробництва поблизу житлової забудови, мешканець Іжевська Олег Житников створив петицію, яка за два тижні зібрала майже 5000 підписів.

"Скажемо "Ні!" цій божевільній ідеї. Залишимо дитячі садки дошкільнятам, школи — школярам, магазини — покупцям і мешканцям їх благополучних квартир", — говорить текст петиції.

Житников назвав намір обладнати у торговому центрі військово-промислове підприємство "або жадібністю, або саботажем" іжевського магната, який має зв'язки у Міністерстві оборони Росії.

Реакція на петицію

Влада Удмуртії зайняла сторону Aeroscan, заявивши, що власник приміщення сам може обирати його "вектор розвитку", навіть якщо цей вибір не подобається деяким городянам. Перший віцепрем'єр уряду області Костянтин Сунцов аргументував своє невтручання "політикою відсутності бар'єрів для бізнесу".

Іжевський магнат Олександр Захаров, якого автори петиції вважають відповідальним за план переобладнання торговельного центру, заявив, що до початку війни у ТЦ йшла торгівля товарами, переважно західного виробництва.

"Мені як людині, яка народилася і працює в місті зброярів, було гірко бачити, як потужні заводи, побудовані за радянських часів, один за одним перетворюються на торгові центри", — сказав Захаров.

За словами магната, переоснащення згаданих будівель у заводи з випуску трьох видів БПЛА допоможе "швидко збільшити виробництво".

Журналісти зазначають, що компанія Aeroscan є власністю Микити Олександровича Захарова, який, ймовірно, є сином Олександра Захарова.

Жителі Іжевська залишилися незадоволені відповіддю влади

"Ганьба, що керівництво Удмуртії нас не слухає", — сказала жінка, яка представилася Катериною на пресконференції орендарів ТЦ та мешканців прилеглих будинків, що відбулася 24 січня.

Катерина заявила про намір продовжувати боротьбу та запропонувала однодумцям звернутися до суду.

Завідувачка в аквапарку Марина Демешкіна додала, що вона не проти виробництва військової техніки в Росії, проте її бентежить розміщення небезпечного підприємства серед житлового масиву в будівлі з нестійких конструкцій.

"Ми пишемо скарги — на них ніхто не відповідає", — поскаржилася Демешкіна.

Нагадаємо, що 26 січня голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив про збільшення виробництва БПЛА для продовження війни в Україні. За його словами, за минулий рік російські заводи наростили темпи виробництва і планують підтримувати його у 2023 році.

Фокус також писав про те, що 25 січня стало відомо про створення російськими інженерами бойового безпілотника з будівельної плитки. Винахід презентували три курсанти Омського автобронетанкого інституту.