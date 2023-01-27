"Мальчик, который кричал "волки!": Запад показал, что ему плевать на красные линии Путина, — эксперты

По мнению аналитиков, Запад серьезно относится к ситуации, однако видит слабость российской армии и неспособность Кремля решиться на применение ядерного оружия.

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Запад дал президенту РФ Владимиру Путину ясно понять, что ему его агрессивная риторика и угрозы не заставят европейские страны и США, Канаду отступить от помощи Украине. Об этом заявил профессор Школы политики и государственного управления Университета Джорджа Мейсона Марк Кац, пишет Newsweek.

По его словам, Путин не раз проводил так называемые "красные линии", однако не смог запугать западных политиков.

Эксперт заявил, что США и НАТО в целом относятся серьезно к тому, что Украина может начать контрнаступление и зайти на территории, которые РФ объявила своими еще в 2014 году. Речь идет, конечно же, о полуострове Крым.

Также, по его словам, Запад может чувствовать себя куда смелее, потому что видит состояние и боеготовность российской армии. Так, войска РФ не могут победить Украину, а потому с объединенными усилиями стран НАТО они точно не справятся.

А вот профессор политологии Университета Нью-Гемпшира Лоуренс Рирдон отметил, что Путин прибегает к угрозам ядерной эскалации лишь тогда, когда его силы находятся под давлением и находятся за шаг от очередного поражения.

"В мире растет мнение, что российские лидеры напоминают мальчика, который кричал "волки!", — отметил он.

По словам эксперта, несмотря на это, западные политики воспринимают ситуацию серьезно. Однако они ясно дали понять, что НАТО быстро ответит России, если в Кремле решатся применить ядерное оружие.

Ранее Фокус писал, что у Путина отреагировали на поставки танков в Украину. Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что вовлеченность США и других партнеров в войне на территории Украины растет. По его словам, Москва не рассматривает вопрос об изменении статуса "спецоперации" из-за этого.

Также сообщалось, что экс-разведчик КГБ рассказал, где может прятаться Путин. На территории России, как отмечает Сергей Жирнов, расположено множество секретных объектов, которые принадлежат спецслужбам, Генштабу и Минобороны, но не все они могут обеспечить автономную жизнь в течение долгого времени.

Еще напомним, что Путин заявил, что войска США "оккупируют" Германию со времен Второй мировой войны. По его мнению, что некоторые немецкие политики якобы говорили, что после Второй Мировой войны Германия "никогда не была в полном смысле этого слова, суверенным государством".