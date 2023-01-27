"Хлопчик, який кричав "вовки!": Захід показав, що йому начхати на червоні лінії Путіна, — експерти

На думку аналітиків, Захід серйозно ставиться до ситуації, проте бачить слабкість російської армії та нездатність Кремля зважитися на застосування ядерної зброї.

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Захід дав президенту РФ Володимиру Путіну ясно зрозуміти, що йому його агресивна риторика та погрози не змусять європейські країни та США, Канаду відступити від допомоги Україні. Про це заявив професор Школи політики та державного управління Університету Джорджа Мейсона Марк Кац, пише Newsweek.

За його словами, Путін неодноразово проводив так звані "червоні лінії", проте не зміг залякати західних політиків.

Експерт заявив, що США та НАТО в цілому ставляться серйозно до того, що Україна може розпочати контрнаступ і зайти на території, які РФ оголосила своїми ще у 2014 році. Йдеться, звичайно ж, про півострів Криму.

Також, за його словами, Захід може почуватися куди сміливішим, бо бачить стан і боєздатність російської армії. Так, війська РФ не можуть перемогти Україну, тому з об'єднаними зусиллями країн НАТО вони точно не впораються.

А ось професор політології Університету Нью-Гемпшира Лоуренс Рірдон зазначив, що Путін вдається до погроз ядерної ескалації лише тоді, коли його сили перебувають під тиском і перебувають за крок від чергової поразки.

" У світі зростає думка, що російські лідери нагадують хлопчика, який кричав "вовки!", — зазначив він.

За словами експерта, попри це, західні політики сприймають ситуацію серйозно. Однак вони ясно дали зрозуміти, що НАТО швидко відповість Росії, якщо в Кремлі наважаться застосувати ядерну зброю.

Раніше Фокус писав, що Путін відреагував на постачання танків в Україну. Спікер Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що залучення США та інших партнерів у війні на території України зростає. За його словами, Москва не розглядає питання щодо зміни статусу "спецоперації" через це.

Також повідомлялося, що ексрозвідник КДБ розповів, де може ховатися Путін. На території Росії, як зазначає Сергій Жирнов, розташовано безліч секретних об'єктів, що належать спецслужбам, Генштабу та Міноборони, але не всі вони можуть забезпечити автономне життя протягом тривалого часу.

Ще нагадаємо, що Путін заявив, що війська США "окупують" Німеччину з часів Другої світової війни. На його думку, деякі німецькі політики нібито говорили, що після Другої Світової війни Німеччина "ніколи не була в повному розумінні цього слова, суверенною державою".